تحقيقات نيابة السيدة زينب: لصوص الهواتف المحمولة نفذوا 4 جرائم سابقة

كتب سليم على

كشفت تحقيقات نيابة السيدة زينب الجزئية، أن الشخصين المتهمين بسرقة الهواتف المحمولة من المواطنين بدائرة القسم بأسلوب الخطف، لهم معلومات جنائية سابقة، واعترفا بارتكابهما عدد (4) وقائع سرقة بذات الأسلوب.

كانت النيابة قررت حبس المتهمين 4 أيام على ذمة التحقيقات، وطالبت النيابة رجال المباحث بقسم شرطة السيدة زينب بسرعة التحريات حول المتهمين للوقوف على نشاطهما لاستكمال التحقيقات، ووجهت لهم تهمة السرقة.

تمكنت قوة أمنية تابعة لوحدة مباحث قسم شرطة السيدة زينب بمديرية أمن القاهرة، من ضبط (شخصين، لهما معلومات جنائية، مقيمان بدائرة قسم شرطة السلام ثان بالقاهرة)، حال استقلالهما دراجة نارية "بدون لوحات معدنية" ملك أحدهما، وبحوزتهما (2 هاتف محمول مجهولين المصدر).

وبمناقشتهما عن مصدر المضبوطات إعترفا بأنهما من متحصلات واقعتى سرقة بنطاق دائرة قسم شرطة الجيزة بأسلوب" الخطف" بإستخدام الدراجة النارية المضبوطة بحوزتهما ، كما أقرا بتكوينهما تشكيل عصابى تخصص نشاطه فى سرقة الهواتف المحمولة بأسلوب" الخطف" ، وبإرشادهما تم ضبط كافة الهواتف المحمولة المستولى عليها بمسكنهما ، وبإستدعاء المجنى عليهم تعرفوا على الهواتف وإتهموهما بالسرقة فتم إتخاذ الإجراءات القانونية.