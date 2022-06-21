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أكرم القصاص
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تباين آراء طلاب الثانوية حول امتحانى الاقتصاد والإحصاء فى الإسكندرية.. صور

الثلاثاء، 21 يونيو 2022 01:34 م
تباين آراء طلاب الثانوية حول امتحانى الاقتصاد والإحصاء فى الإسكندرية.. صور طلاب الإسكندرية
الإسكندرية - فريق المحافظات

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أبدى عدد من طلاب مدرسة سيدى بشر القديمة بمنطقة المنتزة شرق محافظة الإسكندرية آراءهم حول امتحانى مادتى "الاقتصاد والإحصاء" عقب خروجهم من لجان الامتحان الموزعة على 8 إدارات تعليمية.

وقالت الطالبة إيناس هشام طالبة بمدرسة سيدى بشر بنات، إن امتحان الاقتصاد اليوم مكون من 25 سؤالا وكذالك امتحان الإحصاء، وأن وقت ساعة ونصف ساعة غير كافٍ للإجابة عن ورقة الأسئلة فى المادتين، مضيفة أن الامتحان كان فى مستوى الطالب المتوسط ويسهل الإجابة عليه.

وأشارت أيمان محمد طالبة بمدرسة سيدى بشر بنات، لـ"اليوم السابع"، إلى أن لديها حالة من الارتياح عقب الانتهاء من أداء امتحانى مادتى الاقتصاد والإحصاء اليوم رغم التوتر العصبى بسبب التسرع فى حل الأسئلة قبل انتهاء الوقت، إلا أن لديها حالة من الفرح والارتياح.

وكانت نادية فتحى وكيل مديرية التربية والتعليم أعلنت أن عدد المتقدمين للامتحان بمحافظة الإسكندرية بلغ ( 49683 ) طالبًـا، منهم ( 20526 ) للشعبة الأدبية و(26947 ) للشعبة العلمية، و(2210 ) دولى، ويؤدون امتحاناتهم أمام 135 لجنة امتحانية بالإدارات التعليمية الثمانى، وقام تعليم الإسكندرية بتجهيز 31 استراحة بجميع الإدارات منها 21 استراحة للرجال و10 استراحات للسيدات وتم توفير كافة مستلزمات الإقامة الجيدة لزملائنا رؤساء اللجان.

وأشارت وكيل المديرية إلى أنه تم التشديد على مشرفى اللجان بضرورة دخول الطلاب للجان دون أى أجهزة إلكترونية ( هواتف محمولة، سماعات ) وتأكيد الملاحظين على الطلاب بعدم الكتابة على كتيب المفاهيم وتسليمه يوميا وعدم الخروج به من اللجنة، واستخدام العصا الإلكترونية أثناء دخول الطلاب، داخل لجان السير الفرعية قبل توزيع الكراسات والتركيز على الديسكات، وذلك للمحافظة على انضباط وحسن سير العملية الامتحانية.

ومن جانبه، أكد اللواء محمد الشريف محافظ الإسكندرية، على جميع الجهات التنفيذية فى المحافظة بضرورة الاستعداد الجيد وتهيئة المناخ المناسب للطلاب لأداء امتحانات الثانوية العامة لعام 2021 / 2022 والتى من المقرر لها أن تبدأ فى 20 يونيو الجارى وتنتهى فى 21 يوليو المقبل.

وشدد "الشريف" على رؤساء الأحياء بضرورة الاهتمام بنظافة محيط المدارس والاستمرار فى عمل حملات على الباعة الجائلين ومصادرة مكبرات الصوت المتسببة فى الازعاج، مشددا على الالتزام بكافة التعليمات التى أعلنتها الوزارة سواء فيما يختص بالطلاب أو فيما يختص بمراقبى ومشرفى اللجان وذلك لضمان سير الامتحانات بالشكل الصحيح.

طلاب محافظة الاسكندرية (1)
طلاب محافظة الاسكندرية (1)

 

طلاب محافظة الاسكندرية (2)
طلاب محافظة الاسكندرية (2)

 

 

طلاب محافظة الاسكندرية (3)
طلاب محافظة الاسكندرية (3)

 

 

والدة طالبة تنتظرها أمام أحدي اللجان
والدة طالبة تنتظرها أمام إحدي اللجان

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