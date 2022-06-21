بِدء تشغيل وحدة العناية المركزة بمستشفى فايد التخصصى بطاقة 12سريرا.. صور

الإسماعيلية - السيد فلاح

تابع اللواء شريف فهمي بشارة، محافظ الإسماعيلية، بدء تشغيل وحدة العناية المركزة بمستشفى فايد التخصصي، بطاقة 12 سرير عناية مركزة، استمرارًا لسلسةِ الإنجازات التي تشهدها محافظة الإسماعيلية، في مجالِ الصحة والمنشآت الطبية، منذ إطلاق الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية إشارة بدء منظومة التأمين الصحي الشامل بالإسماعيلية في فبراير 2021، وذلك ضمن خطة التطوير الشامل التي شهدتها مستشفى فايد التخصصي، والذي يُعدُّ إضافةً متميزةً لمنظومةِ التأمين الصحي الشامل بمحافظةِ الإسماعيلية.

وبلغت التكلفة الإجمالية للمستشفى نحو مليار جنيه، وتم تنفيذه بمواصفات مطابقة لأحدث المعايير الأوروبية، حيث يتكون المبنى ثلاث طوابق، تشمل 76 سرير إقامة، و12سرير عناية مركزة، وجهاز أشعة x ray ، وجهاز تعقيم، وصيدلية، و4 غرف عمليات، وغرفتين ولادة طبيعي، و20 كرسي غسيل كُلى، وحضَّانات، كما يضم مستشفى فايد التخصصي، مدرسةً للتمريض بسعةِ 3 فصول.



بدء تشغيل وحدة العناية المركزة بمستشفى فايد (1)



بدء تشغيل وحدة العناية المركزة بمستشفى فايد (2)



بدء تشغيل وحدة العناية المركزة بمستشفى فايد (3)