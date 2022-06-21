محافظ الإسماعيلية يتفقد لجان امتحانات الثانوية العامة.. صور

الإسماعيلية - السيد فلاح

أجري اللواء شريف فهمي بشارة، محافظ الإسماعيلية، قبل قليل، جولة لتفقد سير امتحانات الثانوية العامة للعام الدراسي 2021-2022، بالمحافظة، للاطمئنان علي انتظام الامتحانات داخل اللجان، والتأكد من توفير كافة سبل الراحة للطلاب، وذلك بحضور طه عجلان وكيل وزارة التربية والتعليم بالإسماعيلية، ولفيف من القيادات التنفيذية، والتربية والتعليم بالإسماعيلية.



وبدأ محافظ الإسماعيلية، جولته بزيارة مدرسة الشهيد محمد حسن حسنين الثانوية بنات التابعة لإدارة جنوب الاسماعيلية التعليمية، والتي يؤدي الامتحان اليوم بها 236 طالبة، من أجمالي عدد طالبات 269 مقيدين بالمدرسة، منهم 129 أدبى، و127 علوم، و23 رياضيات.



اتبعها بزيارة مدرسة السادات الثانوية العسكرية بنين، التابعة لإدارة شمال الاسماعيلية التعليمية، والتي يؤدي الامتحان بها اليوم 417 طالب، منهم 178 أدبي، و125 علوم، و108 رياضيات.



الجدير بالذكر أن أجمالي عدد لجان المحافظة 33 لجنة، بأجمالي عدد 9267 طالب وطالبة، بالإضافة الى لجنة النور للمكفوفين، ولجنة ستيم المتفوقين في العلوم والتكنولوجيا.

وقال طه عجلان، وكيل وزارة التربية والتعليم بالإسماعيلية، إنه يرأس غرفة العمليات داخل ديوان عام المديرية، تعمل على مدار 24 ساعة، لمتابعة سير امتحانات شهادة الثانوية العامة للعام الدراسي الحالي، حيث يؤدى الطلاب الامتحان اليوم فى المواد الدراسية غير المضافة للمجموع وهى مادتى الاقتصاد والإحصاء، مشيرًا إلي أن اللواء شريف فهمي بشارة، محافظ الإسماعيلية، يتابع لحظة بلحظة، من خلال غرفة العمليات، الامتحانات.



وكان محافظ الإسماعيلية قد عقد عدة اجتماعات تنسيقية بحضور وكيل وزارة التربية والتعليم بالإسماعيلية والجهات المعنية، لوضع الخطة التأمينية لسير امتحانات شهادة الثانوية العامة بِيُسر، حيث تم التنسيق مع شركة توزيع الكهرباء بالمحافظة؛ لإمداد وتأمين الكهرباء بمقر لجان النظام والمراقبة والاستراحات ومركز توزيع الأسئلة وتجميع أوراق الإجابات، وضمان عدم انقطاع الكهرباء، خاصةً مع فصل الصيف، ودرجة الحرارة المرتفعة.



كما راجع المحافظ استعدادات مديرية الصحة والسكان ومرفق الإسعاف ومديرية التموين والتجارة الداخلية كل في اختصاصه وبما يضمن سير العمل باللجان بدون أيّ مشكلات.



كما وجه "بشارة" رؤساء المراكز والمدن والأحياء بضرورةِ متابعة لجان الامتحانات والمدارس، ورفع المخلفات والقمامة بمحيطِ المدارس أولًا بأول، وتذليل كافة العقبات التى تواجه عملية سير الامتحانات.



ويؤدى الطلاب اليوم الثلاثاء 21 اختبار مادتى الاقتصاد والإحصاء ويحصل الطلاب على راحة حتى يوم 25 يونيو قبل انطلاق الاختبارات فى المواد الدراسية الأساسية.



وبحسب جدول امتحانات الثانوية العامة 2022، بدأت الامتحانات فى المواد الدراسية الأساسية الأحد 26 يونيو بامتحان اللغة العربية والثلاثاء 28 يونيو اللغة الأجنبية الثانية والأحد 3 يوليو 2022، اختبار مواد الكيمياء للشعبة العلمية والجغرافيا للشعبة الأدبية والثلاثاء 5 يوليو الديناميكا والخميس 7 يوليو اللغة الأجنبية الأولى ويحصل الطلاب على إجازة بمناسبة عيد الأضحى من 9 حتى 12 يوليو 2022، ويتم استئناف الاختبارات يوم الخميس 14 يوليو بمادتى الفيزياء والتاريخ والأحد 17 يوليو يؤدى الطلاب امتحان مواد الجيولوجيا والعلوم البيئية والتفاضل والتكامل وعلم النفس والاجتماع، كما يؤدى الطلاب يوم 19 يوليو امتحان الجبر والهندسة الفراغية و21 يوليو الأحياء والرياضيات التطبيقية" الاستاتيكا" والفلسفة والمنطق.























