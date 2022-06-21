بوريس جونسون يؤكد عدم الاستسلام لمطالب إضراب السكك الحديدية ..ويتعهد بالإصلاح

كتبت رباب فتحى

قالت صحيفة "الجارديان" البريطانية، إن رئيس الوزراء البريطاني، بوريس جونسون أكد أنه لن يستسلم لمطالب موظفى السكك الحديدية الذين بدأوا إضراب واسع النطاق اليوم الثلاثاء للمطالبة بزيادة الأجور وتحسين ظروف العمل، وطلب من مجلس الوزراء "الاستمرار في المسار" والمضي قدمًا فى الإصلاحات.

وافتتح بوريس جونسون مجلس الوزراء صباح اليوم برسالة مفادها أن الإصلاح في صناعة السكك الحديدية ضرورى.

وزعم جونسون، أن الحكومة كانت تقوم باستثمارات في السكك الحديدية أكبر من أى حكومة سابقة. وقال إن خطة السكك الحديدية المتكاملة وحدها كانت تبلغ قيمتها 96 مليار جنيه إسترليني. وادعى أنه كان "تحوليًا حقًا".

لكنه زعم أن الاستثمار لن يكون ممكناً بدون الإصلاح، وقال: لكن إذا أردنا القيام بهذه الاستثمارات الضخمة، كما يجب أن يكون لدينا إصلاح .. لا يمكن أن يكون من الصواب أن بعض مكاتب التذاكر، على ما أعتقد ، تبيع تذكرة واحدة تقريبًا في الساعة. نحتاج إلى إخراج هؤلاء الموظفين من خلف الزجاج على المنصات للتفاعل مع الركاب والعملاء بالطريقة التي يريدون القيام بها.ونحتاج إلى نقابة للجلوس مع شركة السكك الحديدية وشركات القطارات والانضمام إليها".

وقال إن على البلاد الاستعداد "لمواصلة المسار" لأن الإصلاحات ضرورية. وقال إنهم سيخفضون التكاليف.

وأكد أن البلد ككل بحاجة للاستعداد لمواصلة المسار. لأن الإصلاحات ، والتحسينات في الطريقة التي ندير بها السكك الحديدية لدينا ، هي في مصلحة الجمهور المتنقل. سوف يساعدون في خفض تكاليف دافعي الأجرة في جميع أنحاء البلاد."

واعتبرت الصحيفة أن شعار "البقاء على المسار" بدا وكأنه إعلان بأنه لن يستسلم لمطالب النقابات في أي وقت. ومع ذلك ليس معروفا إذا ما كانت الحكومة ستسير على نهج "عدم التوصل لحل وسط" إذا استمرت الاضطرابات خلال الصيف.