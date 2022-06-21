بعد حبس المتهم.. 15 معلومة بتحقيقات النيابة فى مقتل الطالبة نيرة بالمنصورة

كتب إبراهيم قاسم - أمنية الموجي

أصدرت النيابة العامة، بيانًا تفصيليًا بشأن تحقيقاتها في ملابسات، مقتل الطالبة نيرة أشرف أمام جامعة المنصورة.

وتضمن بيان النيابة 15 معلومة هامة متعلقة بالقضية وجاءت كالتالي:

*النائب العام يأمر بفتح تحقيقات عاجلة وموسعة في مقتل الطالبة نيرة بالمنصورة.

*النيابة تكلف الأدلة الجنائية برفع الآثار الموجودة بمسرح الجريمة.

*النيابة العامة تضبط تسجيلات المراقبة في محيط الجريمة.

* النيابة العامة: أسرة الطالبة نيرة عقدت جلسات عرفية منذ شهرين مع المتهم بقتلها وتعهد بعدم التعرض لها.

*المتهم بقتل نيرة بالمنصورة بتحقيقات النيابة العامة: رفضت الارتباط بي فقتلتها.

*النائب العام يأمر بحبس القاتل 4 أيام احتياطيًا علي ذمة التحقيقات بالقضية.

*النيابة العامة تنتدب الطب الشرعي لفحص السكين المستخدم في قتل نيرة بالمنصورة وتشريح جثمانها.

*النيابة العامة تستمع لأقوال 20 شاهد علي مقتل نيرة بالمنصورة من بينهم والدها وشقيقتها.

*13 طالبًا بجامعة المنصورة يشهدون بتحقيقات النيابة علي ارتكاب المتهم بقتل نيرة الجريمة.

*النيابة العامة: فردي أمن جامعة المنصورة أكدا تعدي المتهم بقتل الطالبة نيرة عليها بالسكين.

*النيابة العامة تهيب بالكافة إلى الامتناع عن تداول مقاطع الفيديوهات والأخبار في تلك الواقعة.

* تحقيقات النيابة تؤكد عدم صحة الأخبار المتداولة علي "التواصل الاجتماعي".

*النيابة العامة تحذر من الخوض في ملابسات الجريمة وتشدد علي ضرورة الالتزام ببياناتها الرسمية.

*النيابة العامة: لا يجوز تداول معلومات بشأن مقتل الطالبة ( نيرة ) بالمنصورة سوى البيانات الرسمية.