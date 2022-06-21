اليوم السابع
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بعد حبس المتهم.. 15 معلومة بتحقيقات النيابة فى مقتل الطالبة نيرة بالمنصورة

الثلاثاء، 21 يونيو 2022 03:14 م
بعد حبس المتهم.. 15 معلومة بتحقيقات النيابة فى مقتل الطالبة نيرة بالمنصورة المستشار حماده الصاوي - النائب العام
كتب إبراهيم قاسم - أمنية الموجي

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أصدرت النيابة العامة، بيانًا تفصيليًا بشأن تحقيقاتها في ملابسات، مقتل الطالبة نيرة أشرف أمام جامعة المنصورة.
 
وتضمن بيان النيابة 15 معلومة هامة متعلقة بالقضية وجاءت كالتالي:
 
*النائب العام يأمر بفتح تحقيقات عاجلة وموسعة في مقتل الطالبة نيرة بالمنصورة.
 
*النيابة تكلف الأدلة الجنائية برفع الآثار الموجودة بمسرح الجريمة.
 
*النيابة العامة تضبط تسجيلات المراقبة في محيط الجريمة.
 
* النيابة العامة: أسرة الطالبة نيرة عقدت جلسات عرفية منذ شهرين مع المتهم بقتلها وتعهد بعدم التعرض لها.
 
*المتهم بقتل نيرة بالمنصورة بتحقيقات النيابة العامة: رفضت الارتباط بي فقتلتها.
 
*النائب العام يأمر بحبس القاتل 4 أيام احتياطيًا علي ذمة التحقيقات بالقضية.
 
*النيابة العامة تنتدب الطب الشرعي لفحص السكين المستخدم في قتل نيرة بالمنصورة وتشريح جثمانها.
 
*النيابة العامة تستمع لأقوال 20 شاهد علي مقتل نيرة بالمنصورة من بينهم والدها وشقيقتها.
 
*13 طالبًا بجامعة المنصورة يشهدون بتحقيقات النيابة علي ارتكاب المتهم بقتل نيرة الجريمة.
 
*النيابة العامة: فردي أمن جامعة المنصورة أكدا تعدي المتهم بقتل الطالبة نيرة عليها بالسكين.
 
*النيابة العامة تهيب بالكافة إلى الامتناع عن تداول مقاطع الفيديوهات والأخبار في تلك الواقعة.
 
* تحقيقات النيابة تؤكد عدم صحة الأخبار المتداولة علي "التواصل الاجتماعي".
 
*النيابة العامة تحذر من الخوض في ملابسات الجريمة وتشدد علي ضرورة الالتزام ببياناتها الرسمية.
 
*النيابة العامة: لا يجوز تداول معلومات بشأن مقتل الطالبة ( نيرة ) بالمنصورة سوى البيانات الرسمية.
 

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