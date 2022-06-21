اليوم السابع
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"القومى للمرأة" يواصل فعاليات مشروع تنمية الأسرة بقرى "حياة كريمة"

الثلاثاء، 21 يونيو 2022 03:33 م
"القومى للمرأة" يواصل فعاليات مشروع تنمية الأسرة بقرى "حياة كريمة" فعاليات المجلس القومى للمرأة بأسوان
أسوان - صلاح المسن

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استكمل فرع المجلس القومى للمرأة  بأسوان تنظيم سلسلة الأنشطة وندوات البرنامج التوعوى "جلسات الدوار"، وذلك بمركزى وإدفو ونصر النوبة تحت رعاية اللواء أشرف عطية محافظ أسوان وإستمراراً لفعاليات المشروع القومى لتنمية الأسرة المصرية الذى أطلقه الرئيس عبد الفتاح السيسى من أجل تحقيق التمكين الاقتصادى والاجتماعى والثقافى للمرأة والأسرة داخل قرى ونجوع المبادرة الرئاسية " حياة كريمة".

صرحت بذلك الدكتورة هدى مصطفى مقررة فرع المجلس القومى للمرأة بأسوان، والتى أوضحت بأن ندوات التوعية إستهدفت عدد كبير من السيدات والفتيات داخل قرى الصعايدة والحاجر بإدفو، وقرى كلابشة وأبو هور والعلاقى بنصر النوبة، مشيرة إلى أنه خلال ندوات التوعية تم تسليط الضوء على موضوعات القضية السكانية والصحة الإنجابية وأهمية التربية السليمة للأبناء، وغير ذلك من القضايا والموضوعات التى تهم المواطن، وتهدف لتوفير حياة كريمة لأفراد الأسرة الأسوانية.

كما أضافت الدكتورة هدى مصطفى بأن الأنشطة شملت أيضاً تنظيم مسابقات إبداع للأشخاص ذوى الإعاقة فى مجالات العزف والإنشاد والغناء وغيرها من المجالات الترفيهية والتثقيفية.

فعاليات المجلس القومى للمرأة بأسوان (1)
 

 

فعاليات المجلس القومى للمرأة بأسوان (2)
 

 

فعاليات المجلس القومى للمرأة بأسوان (3)
 

 


القومى للمرأة

مشروع تنمية الأسرة

قرى حياة كريمة

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