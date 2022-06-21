بايك الصينية: نبحث التصنيع المحلى ومفاوضات النصر للسيارات تحتاج للحوافز

كتبت : أمانى سمير

قال رجل الأعمال أسامة بودى رئيس مجلس إدارة بودى جروب وكلاء سيارات بايك الصينية فى مصر، إنه بصدد الاتفاق مع الجانب الصينى بشأن تجميع بعض الطرازات التى تلائم المستهلك المصرى ايمانا منه بدوره فى توطين صناعة السيارات لتصبح مصر قاعدة تصديرية للشرق الأوسط.

وأضاف رئيس مجلس الإدارة فى تصريحات خاصة " لليوم السابع " أنه فى انتظار استراتيجية صناعة السيارات الكاملة لمعرفة الحوافز التى تقدمها الحكومة المصرية للنهوض بصناعة مهمة مثل صناعة السيارات والتى تعد عمود أساسى من أعمدة الاقتصاد المصرى، مؤكدا على أهمية النهوض فى نفس الوقت بالصناعات المغذية للسيارات لأنه بدونها لن يكون هناك مواكبة للتطور العالمى.

وكشف " بودى " فى تصريحاته أن شركة " بايك " الصينية مازالت فى مفاوضات مع ممثلى شركة النصر ووزارة قطاع الاعمال، وأن الاتفاق النهائى قد يتطلب مزيدا من الحوافز والضمانات والوقت على حد قوله، مؤكدا أن هدف أى شركة صينية هو الربح أولا دون النظر لأى عوامل أخرى.

وعن الاستفادة من قرار إعفاء السيارات الكهربائية من الضرائب قال أن فتح الاعتمادات المستندية يشمل أيضا السيارات الكهربائية، لذا الأمل الآن فى التجميع المحلى، مضيف أنه لديه قطع غيار للموديلات المختلفة من " بايك " تكفى حتى نهاية العام الجارى 2022.