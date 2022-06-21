بابا الفاتيكان: اللقاء الافتراضى لا يمكن أن يحل محل جمال اللقاء وجها لوجه

فاطمة شوقى

يرى البابا فرنسيس، بابا الفاتيكان، أن اللقاءات الافتراضية لا تستطيع أبداً أن تحل محل جمال اللقاء وجها لوجه، وفقا لما نقلته صحيفة "المساجيرو" الإيطالية.

وأشارت الصحيفة إلى أن هذا ما جاء في مقدمة بقلم البابا لكتاب بعنوان "الكنيسة في العالم الرقمي" أعدها الصحفى الإيطالي فابيو بولتسيتا، والذي يطرح أفكارا ومسارات لتعزيز حضور الكنيسة في العالم الرقمي.

ووفقا لإذاعة الفاتيكان، فقد كتب البابا أنه كرر أكثر من مرة: "أننا لا نخرج أبدا من أزمة كما كنّا من قبل، فإما أن نخرج أفضل أو أسوأ"، مشيرًا إلى أن "الفترة الصعبة التي تمر بها البشرية بسبب جائحة كورونا قد جعلتنا ندرك مدى فائدة الوسائل التكنولوجية وشبكات التواصل الاجتماعي".

وقال البابا فرانسيس: "لقد لاحظنا ذلك خلال فترات الإغلاق حين لم يكن من الممكن أن نلتقي ونحتفل معا، ونكون قريبين من المرضى"، مبيناً أنه "خلال تلك اللحظات عمل كثيرون بإبداع من أجل الحفاظ على العلاقات الإنسانية والجماعية حية".

وأضاف البابا أن "الخبراء يقولون إن بعض التغيرات التي حصلت بسبب الاستعمال الكثيف للتكنولوجيا من أجل اللقاءات الافتراضية ستبقى لفترة طويلة حتى بعد انتهاء حالة الطوارئ بسبب الجائحة"، وأشار في الوقت نفسه إلى أن كهنة كثيرين عملوا بإبداع للبقاء على تواصل مع المؤمنين ومرافقتهم.

وذكر البابا فرانسيس أن "جمعية المواقع الإلكترونية الكاثوليكية الإيطالية (WECA) قد التقت خلال العامين الأخيرين بكهنة من جميع الأعمار يعملون أيضا من خلال التكنولوجيات الحديثة لإبقاء الجماعات الموكلة إليهم متحدة، لافتاً إلى أن "هذه الفترة كانت استثنائية لاسيما فيما يتعلق بخبرة نقل الاحتفالات عبر الانترنت".