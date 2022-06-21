انهيار جزء من منزل بشارع بورسعيد فى شبين القناطر دون خسائر بشرية

القليوبية - إبراهيم سالم

شهدت مدينة شبين القناطر بمحافظة القليوبية، انهيار جزء من منزل بشارع بورسعيد د، دون وقوع ثمة إصابات أو خسائر بشرية، وعلي الفور تواجد رئيس المدينة خالد العرفي، ونائبه ومركز الشرطة وإدارة الاشغالات وإدارة الأزمات.

وأوضح خالد العرفي رئيس مدينة شبين القناطر، أن غرفة الأزمات المدينة تلقت بلاغا من الأهالي بانهيار جزء بشارع بورسعيد بالمدينة، وعلي الفور انتقل رفقة نائب رئيس المدينة، ومركز الشرطة والإشغالات وإدارة الأزمات لمكان المنزل.

وأوضح رئيس المدينة، أنه جاري تشكيل لجنة من الإدارة الهندسية بمجلس المدينة لفحص المنزل، ولي حالة تشكيله خطرا علي المواطنين سيتم إصدار قرار فورا بإزالته، وجاري التعامل مع البلاغ.