اليوم السابع
Ads
الثلاثاء، 21 يونيو 2022 06:50 م
أكرم القصاص
الرئيسية أخبار المحافظات

انهيار جزء من منزل بشارع بورسعيد فى شبين القناطر دون خسائر بشرية

الثلاثاء، 21 يونيو 2022 06:40 م
انهيار جزء من منزل بشارع بورسعيد فى شبين القناطر دون خسائر بشرية انهيار عقار
القليوبية - إبراهيم سالم

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
شهدت مدينة شبين القناطر بمحافظة القليوبية، انهيار جزء من منزل بشارع بورسعيد د، دون وقوع ثمة إصابات أو خسائر بشرية، وعلي الفور تواجد رئيس المدينة خالد العرفي، ونائبه ومركز الشرطة وإدارة الاشغالات وإدارة الأزمات.
 
وأوضح خالد العرفي رئيس مدينة شبين القناطر، أن غرفة الأزمات المدينة تلقت بلاغا من الأهالي بانهيار جزء بشارع بورسعيد بالمدينة، وعلي الفور انتقل رفقة نائب رئيس المدينة، ومركز الشرطة والإشغالات وإدارة الأزمات لمكان المنزل.
 
وأوضح رئيس المدينة، أنه جاري تشكيل لجنة من الإدارة الهندسية بمجلس المدينة لفحص المنزل، ولي حالة تشكيله خطرا علي المواطنين سيتم إصدار قرار فورا بإزالته، وجاري التعامل مع البلاغ.
 
 

اخبار القليوبية

محافظة القليوبية

شبين القناطر

انهيار جزء من منزل

شارع بورسعيد

مدينة شبين القناطر

اخبار محافظة القليوبية



الموضوعات المتعلقة



مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء



لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة