اندبندنت: اضطراب حركة النقل فى بريطانيا بسبب أكبر إضراب منذ 3 عقود

كتبت رباب فتحى

قالت صحيفة "الإندبندنت" البريطانية إن محطات السكك الحديدية الرئيسية في لندن كانت مهجورة خلال ساعة الذروة الصباحية المزدحمة وسط أكبر إضرابات للسكك الحديدية منذ ثلاثة عقود.

وأوضحت الصحيفة أن محطات فيكتوريا وواترلو ويوستون كانت شبه فارغة صباح يوم الثلاثاء مع وجود جزء ضئيل من الحشود المعتادة من الركاب الذين ينتظرون الخدمة.

وقالت الصحيفة إنه سيتم إغلاق نصف خطوط السكك الحديدية في بريطانيا يوم الثلاثاء والخميس والسبت بسبب إضراب أعضاء الاتحاد الوطني لعمال السكك الحديدية والبحرية والنقل (RMT) للمطالبة بزيادة الرواتب وتحسين الوظائف والظروف.

ومن المتوقع أن تسبب الإضرابات حالة من الفوضى والاضطراب لملايين الأشخاص في جميع أنحاء البلاد، بما في ذلك الركاب والسياح والأطفال الذين يحضرون الامتحانات.

وعقدت المحادثات أمس الاثنين لكنها وصلت لطريق مسدود. وقال اتحاد العمال إن مشغلي القطارات قدموا عرضًا الآن ولا يوجد عرض آخر من السكك الحديدة بعد العرض الذي تم رفضه يوم الجمعة الماضي.

وقال الأمين العام ميك لينش: "في مواجهة مثل هذه الأجندة العدوانية المتمثلة في التخفيضات في الوظائف والظروف والأجور والمعاشات التقاعدية ، ليس أمام الاتحاد خيار سوى الدفاع عن أعضائنا صناعياً لوقف هذا السباق نحو القاع".