اليونسكو تدين مقتل الصحفى صابر الحيدرى فى اليمن

باريس (أ ش أ)

أدانت المديرة العامة لليونسكو، أودرى أزولاى، مقتل المراسل الصحفى صابر الحيدرى بعبوة ناسفة كانت مزروعة فى سيارته فى مدينة عدن بجنوب اليمن فى 15 يونيو، والذى عمل فى هيئة الإذاعة العامة فى اليابان.

وأكدت المسؤولة الأممية ـ بحسب مركز إعلام الأمم المتحدة ـ أن الصحفيين يسهمون بطريقة حيوية في حياة الناس في حالات النزاع، لذلك يستحقون الحماية أسوة بحرية الصحافة وحرية تداول المعلومات، ودعت إلى التحقيق في هذه الجريمة ومقاضاة المسؤولين عنها .

وذكرت أودري أزولاي، أن اليونسكو تعمل على تعزيز سلامة الصحفيين من خلال التوعية العالمية بدورهم المهني، وبناء القدرات وتنسيق تنفيذ خطة عمل الأمم المتحدة بشأن سلامة الصحفيين ومسألة الإفلات من العقاب.

في غضون ذلك، كان المبعوث الأممي الخاص إلى اليمن، "هانس جروندبرج"، قد أعلن أمام مجلس الأمن الدولي الأسبوع الماضي أن الهدنة صامدة في اليمن منذ شهرين ونصف وهذا أمر غير مسبوق خلال هذه الحرب، غير أنه شدد أيضا على الحاجة إلى اتخاذ إجراءات بشأن تنفيذ الهدنة الكامل والتصدي للاحتياجات الإنسانية المتزايدة وانعدام الأمن، مؤكدا على ضرورة أن يسير هذا العمل في اتجاه التوصل إلى تسوية سياسية.