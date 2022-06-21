اليوم السابع
Ads
الثلاثاء، 21 يونيو 2022 10:50 ص
أكرم القصاص
الرئيسية أخبار عالمية

اليونسكو تدين مقتل الصحفى صابر الحيدرى فى اليمن

الثلاثاء، 21 يونيو 2022 09:21 ص
اليونسكو تدين مقتل الصحفى صابر الحيدرى فى اليمن أودرى أزولاى
باريس (أ ش أ)

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

أدانت المديرة العامة لليونسكو، أودرى أزولاى، مقتل المراسل الصحفى صابر الحيدرى بعبوة ناسفة كانت مزروعة فى سيارته فى مدينة عدن بجنوب اليمن فى 15 يونيو، والذى عمل فى هيئة الإذاعة العامة فى اليابان.

وأكدت المسؤولة الأممية ـ بحسب مركز إعلام الأمم المتحدة ـ أن الصحفيين يسهمون بطريقة حيوية في حياة الناس في حالات النزاع، لذلك يستحقون الحماية أسوة بحرية الصحافة وحرية تداول المعلومات، ودعت إلى التحقيق في هذه الجريمة ومقاضاة المسؤولين عنها .

وذكرت أودري أزولاي، أن اليونسكو تعمل على تعزيز سلامة الصحفيين من خلال التوعية العالمية بدورهم المهني، وبناء القدرات وتنسيق تنفيذ خطة عمل الأمم المتحدة بشأن سلامة الصحفيين ومسألة الإفلات من العقاب.

في غضون ذلك، كان المبعوث الأممي الخاص إلى اليمن، "هانس جروندبرج"، قد أعلن أمام مجلس الأمن الدولي الأسبوع الماضي أن الهدنة صامدة في اليمن منذ شهرين ونصف وهذا أمر غير مسبوق خلال هذه الحرب، غير أنه شدد أيضا على الحاجة إلى اتخاذ إجراءات بشأن تنفيذ الهدنة الكامل والتصدي للاحتياجات الإنسانية المتزايدة وانعدام الأمن، مؤكدا على ضرورة أن يسير هذا العمل في اتجاه التوصل إلى تسوية سياسية.

 


اليونسكو

اليمن

الصحفى صابر الحيدرى

مقتل الصحفى الصحفى صابر الحيدرى

اخبار اليمن



الموضوعات المتعلقة



مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء



لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة