المشدد 7 سنوات لسائق توك توك خطف طفلة وتعدى عليها فى القليوبية

القليوبية - إبراهيم سالم

قضت محكمة جنايات بنها، الدائرة السابعة، برئاسة المستشار ياسر كمال الدين ياسين رئيس المحكمة، وعضوية المستشارين إيهاب فاروق فتح الباب ومدحت مجدي مكي، ومحمود عبدالحميد السعدني وأمانة سر نادر السقا، بالسجن المشدد لمدة 7 سنوات، لسائق توك توك، لاتهامه بخطف طفلة لم يتعدى عمرها الـ 18 عاما، والتعدى عليها كرها عنها بدائرة قسم شرطة الخصوص بمحافظة القليوبية.



وتضمن أمر الإحالة الخاص بالقضية رقم 15175 لسنة 2021 جنايات الخصوص، والمقيدة برقم 3531 لسنة 2021 كلي جنوب بنها، أن المتهم "عبدالكريم م ح م"، 24 سنة، سائق توك توك مقيم دائرة قسم شرطة الخصوص، خطف المجني عليها الطفلة "هند س ص"، 14 سنة، وكان ذلك بطريق التحايل بأن استغل حداثة سنها وصطحبها لمسكنه للإقامة به، وكان ذلك بقصد إبعادها عن ذويها علي النحو المبين بالتحقيقات.



وتابع أمر الإحالة، أنه اقترنت تلك الجناية بجناية أخرى، هي وأنه في ذات الزمان والمكان أنفي البيان واقع المجنى عليها بالقوة بأن إصطحاها لمسكنه وذلك على النحو المبين بالتحقيقات.



فيما أوضح والد الطفلة المجني عليها ، أنه بسبب خلافات أسرية هجرت نجلته مسكنه، وعندما اقتادت مركبة نارية "توك توك"، استدرجها قائدها لمنزله وتعدى عليها، وعند عودتها للمنزل أخبرته بالواقعة، فحرر محضر بالواقعة علي الفور ، وجرى ضبط المتهم الذى أقر بالواقعة وتولت النيابة التحقيق.