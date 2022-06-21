المشدد من 7 لـ15 سنة لطالبين وعامل بتهمة حيازة عقاقير مخدرة بالشرقية

الشرقية- فتحية الديب

عاقبت محكمة جنايات الزقازيق، طالبين وعامل لإدانتهما في القضية رقم 6407 لسنة 2022 جنايات مركز شرطة الزقازيق حيازة عقاقير مخدرة بالسجن المشدد 7 سنوات وغرامة مالية 150 ألف جنيه ومصادرة المخدر للمتهم الأول، والمشدد 15 عاما وغرامة 200 ألف جنيه للمتهمين الثاني والثالث.

صدر الحكم برئاسة المستشار سلامة جاب الله، وعضوية المستشارين هيثم حسن الضوي، ويحيي عادل صادق، وشادي المهدي عبد الرحمن، وأمانة سر نبيل شكري.

تعود أحداث القضية لشهر فبراير من العام المنصرم، عندما تلقت الأجهزة الأمنية في مديرية أمن الشرقية، إخطارً يفيد بناء على معلومات وتحريات سرية وإذن النيابة العامة، قيام مأمورية مكبرة من ضبط "محمد ع ع " 22 عاما طالب جامعى، و" أسامة أ " عامل، و" محمد ن ع"21 عاما طالب مقيمين دائرة مركز منيا القمح، وبحوزتهم كمية من العقاقير المخدرة" بيثيدين، وكيتامين" بقصد الاتجار والتربح.

تم التحفظ على المتهمين والمضبوطات وتحرير محضر بالواقعة، وبالعرض على النيابة العامة بمركز الزقازيق، قررت إحالتهم محبوسين إلى محكمة جنايات الزقازيق، التى أصدرت حكمها المتقدم.