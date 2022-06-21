السجن المؤبد وغرامة 200 ألف جنيه لتاجر مخدرات بالشرقية

الشرقية - فتحية الديب

عاقبت محكمة جنايات الزقازيق، تاجر مخدرات لإدانته في القضية رقم 51640 لسنة 2021 جنايات مركز شرطة الزقازيق حيازة مواد مخدرة وسلاح نارى، بالسجن المؤبد وغرامة مالية 200 ألف جنيه ومصادرة المخدر المضبوط.



صدر الحكم برئاسة المستشار سلامة جاب الله، وعضوية المستشارين هيثم حسن الضوي، ويحيي عادل صادق، وشادي المهدي عبد الرحمن، وأمانة سر نبيل شكري.



تعود أحداث القضية ليوم 22 من شهر ديسمبر من العام المنصرم، عندما تلقت الأجهزة الأمنية في مديرية أمن الشرقية، إخطارًا يفيد أثناء قيام مأمورية من مباحث مركز الزقازيق برئاسة الرائد محمد صديقى، رئيس المباحث، بالتنسيق مع المقدم أحمد جلال، رئيس قسم تنفيذ الأحكام بالمديرية، لضبط "راضي س س" 37 عاما مقيم دائرة مركز الزقازيق، والمطلوب للتنفيذ عليه فى 4 جنايات، وأثناء عمل كمين له أثناء استقلاله سيارة بدائرة المركز، وضبط بحوزته بندقية آلية وخزنة بها 9 طلقات وكمية من مخدر الحشيش.



تم التحفظ على المتهم والمضبوطات وتحرير محضر بالواقعة، وبالعرض على النيابة العامة بمركز الزقازيق، قررت إحالته محبوسا إلى محكمة جنايات الزقازيق، التى أصدرت حكمها المتقدم.