اليوم السابع
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الثلاثاء، 21 يونيو 2022 12:42 م
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العثور على جثة شاب داخل جوال أسفل شجرة بالطريق العام فى الإسماعيلية

الثلاثاء، 21 يونيو 2022 12:23 م
العثور على جثة شاب داخل جوال أسفل شجرة بالطريق العام فى الإسماعيلية جثة -ارشيفية
الإسماعيلية - السيد فلاح

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عثر المارة قبل قليل، علي جثة شاب مقتولا داخل جوال أسفل شجرة بطريق منطقة الكيلو 2 بمدينة الإسماعيلية، وعلي الفور انتقل رجال المباحث المباحث إلي مكان الواقعة، وتم إخطار النيابة العامة لمباشرة التحقيقات، وتم معاينة الجثمان، ودفع مرفق إسعاف الإسماعيلية بسيارة إسعاف وتم نقل الجثمان إلى مشرحة مستشفى الحميات تحت تصرف النيابة العامة.

تلقي اللواء منصور لاشين، مساعد وزير الداخلية مدير أمن الإسماعيلية، إخطارًا من العميد إبراهيم سعودي، مأمور قسم ثانٍ الإسماعيلية، يفيد بعثور الأهالي علي جثة شاب عمره 31 عامًا، مسجل خطر به طعنة فى اليد، ومقتول وموضوع داخل جوال، تحت شجرة بطريق منطقة الكيلو 2، بمدينة الإسماعيلية.

انتقل رجال المباحث المباحث إلي مكان الواقعة، وتم إخطار النيابة العامة لمباشرة التحقيقات، وتم معاينة الجثمان، ودفع مرفق إسعاف الإسماعيلية بسيارة إسعاف وتم نقل الجثمان إلى مشرحة مستشفى الحميات تحت تصرف النيابة العامة، والتي أمرت بتشريح الجثمان لمعرفة سبب الوفاة.


وأمر مدير أمن الإسماعيلية بتشكيل فريق بحث لكشف ملابسة وغموض الحادث.


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