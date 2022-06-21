السجن 3 سنوات لطبيب تسبب فى وفاة سيدة أثناء عملية إجهاض بالخصوص

القليوبية - إبراهيم سالم

قضت محكمة جنايات بنها، الدائرة السابعة، برئاسة المستشار ياسر كمال الدين ياسين رئيس المحكمة، وعضوية المستشارين إيهاب فاروق فتح الباب ومدحت مجدي مكي، ومحمود عبدالحميد السعدني وأمانة سر نادر السقا، بالسجن لمدة 3 سنوات لطبيب مقيم دائرة قسم شرطة الخصوص بمحافظة القليوبية، لاتهامه بالتسبب في وفاة ربة منزل أثناء إجراء عملية إجهاض بعيادته الخاصة بدائرة القسم.



وتضمن أمر الإحالة الخاص بالقضية رقم 4711 لسنة 2018 جنايات الخصوص، والمقيدة برقم 3681 لسنة 2018 كلي جنوب بنها، أن المتهم "میلاد إ ح"، طبيب، لأنه في يوم 2 أكتوبر 2017 بدائرة قسم الخصوص - بصفته طبيب اسقط عمداً المجنى عليها "فوزيه م ع"، ربة منزل، وهي حبلة "حامل"، بأن قام بالتدخل الجراحي على النحو المبين بتقرير الطب الشرعي والتي أدت إلى اجهاضها على النحو المبين بالأوراق.



كما تضمن أمر الإحالة، أن المتهم تسبب خطأ في موت المجني عليها "فوزية م ع"، وكان ذلك ناشئا عن إهماله ورعونته وعدم احترازه وعدم مراعاته للقوانين واللوائح التي تفرضها عليه أصول مهنته كطبيب، وذلك لعدم إتباع إجراءات الطبية السليمة لحالة المجني عليها، حيث قام بإجهاضها مما أحدث إصابتها والتي أودت بحياتها على النحو المبين بالتحقيقات



وأوضح أمر الإحالة، أن المتهم وهو طبيب أقام منشأة طبية لا تتوافر فيها الاشتراطات الصحية والطبية المقررة قانونا على النحو المبين بالأوراق.



وكانت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القليوبية، تلقت بلاغا بوفاة ربة منزل إثر قيامها بعملية إجهاض لها بعيادة خاصة بأحد الأطباء بدائرة قسم شرطة الخصوص، جرى تشكيل فريق بحثي وتم ضبط الطبيب، وبإجراء التحريات الخاصة تبين أن الطبيب هو المتسبب بوفاة المجني عليها، وأدلى المتهم باعترافات تفصيلية أمام جهات التحقيق، إلي أن أحالته النيابة للمحاكمة الجنائية فأصدرت المحكمة حكمها السابق بحق المتهم.