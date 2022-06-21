السجن المؤبد لعامل قتل شخص بطعنات في القلب والصدر بالإسكندرية

فريق المحافظات

قضت محكمة جنايات الإسكندرية برئاسة المستشار عدلي عباس الخولي رئيس المحكمة وبعضوية كل من المستشار محمد السيد سعد والمستشار عبدالكريم ابو النصر والمستشار خالد احمد زكي وسكرتير الجنايات عمرو زكي بالسجن المؤبد للمتهم " م.ا.ا" عامل ومصادرة السلاح الأبيض المضبوط والزامة بأن يؤدي للمدعي بالحق المدني مبلغ مليون وواحد جنية تعويضا مدنيا مؤقتا لاتهامة بقتل المجني " ر.م.م "

تعود أحداث القضية رقم 30813 لسنة 2021 جنايات قسم شرطة الدخيلة عندما تلقي مدير أمن الإسكندرية إخطارا من مأمور قسم شرطة الدخيلة بقيام المتهم بقتل المجني عليه بسلاح أبيض بدائرة القسم.

كشفت تحريات ضباط مباحث قسم شرطة الدخيلة أنه على إثر حدوث مشادة كلامية بين المتهم " م.ا.ا" وبين المجني عليه " ر.م.م" وانتهت المشادة وتفرقا عن بعضهما البعض إلا أن نفس المتهم الشيطانية ابت عن ترك المجني عليه حرا فاعد سلاح أبيض مطواة وتوجه تجاه المجني عليه وسدد بجسده عدة طعنات في الصدر والبطن مما أدت أحدهما إلى قطع البطين الأيسر للقلب ونزيف دموي وتوفي عقب نقله لتلقي العلاج وتحرر محضر بالواقعة وبعرض المتهم علي النيابة العامة قررت إحالته إلى محكمة جنايات الإسكندرية التي أصدرت حكمها على المتهم.