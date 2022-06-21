الزراعة تتابع توريد القمح فى محافظة كفر الشيخ

كتبت أسماء نصار

تفقد الدكتور حسن الفولى رئيس الهيئة العامة للإصلاح الزراعى، يرافقه سعيد صالح مستشار وزير الزراعة والمهندس السيد حماد رئيس الإدارة المركزية للتعاون بالإصلاح الزراعى أعمال توريد القمح بمحافظة كفر الشيخ.

وتم عقد لقاء بحضور اللواء جمال نور الدين محافظ كفر الشيخ ونائبه والدكتور ناجح غربيه مدير مديرية الزراعة بالمحافظة والمهندس السيد عبد المنعم مدير مديرية الإصلاح الزراعي بالمحافظة، ومسئولي المحافظة والجهات المعنية بعملية توريد القمح، وذلك بهدف التأكيد على أهمية دور الفلاح المصرى فى زيادة معدلات توريد المحصول لصالح وزارة التموين.

وقال مستشار وزير الزراعة للمتابعة إن هذه الزيارة تأتي تنفيذا لتعليمات وزير الزراعة بالمرور على مختلف المحافظات، خاصة تلك الأكثر زراعة لمحصول القمح، مشيرا إلى أهمية محافظة كفر الشيخ فى الإنتاج الزراعى، حيث يصل زمام الأراضى التى تمت زراعتها بالقمح الموسم الحالى 254 ألف فدان، وأن إجمالى كميات القمح التى تم توريدها لصالح وزارة التموين يصل إلى 295 ألف طن حتى الآن.

وأضاف صالح أن توريد الأقماح أمر وطني لا محالة لاستدامة توفير رغيف الخبز للمواطنين وهو ما يستجوب التوجه نحو توريد إجمالي الكميات المطلوبة من المساحات المنزرعة بالقمح، وأنه على جميع الأجهزة المعنية بكل محافظة من مديريات الزراعة والتموين والمحليات العمل الجماعي لتحقيق هذا الهدف النبيل لحث المزارعين علي توريد كامل محصولهم من القمح الي نقاط الاستلام المخصصة لهذا الغرض.

وأكد صالح ضرورة سد جميع ثغرات تسريب القمح بعيدا عن تلك النقاط مع ضرورة تقديم التسهيلات اللازمة لتحقيق أهداف الدولة من عملية توريد القمح وأضاف ان الزيارات مستمرة لحين انتهاء موسم التوريد.