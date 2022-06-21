اليوم السابع
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"الرياض" السعودية تسلط الضوء على زيارة ولى العهد لمصر

الثلاثاء، 21 يونيو 2022 10:13 ص
"الرياض" السعودية تسلط الضوء على زيارة ولى العهد لمصر استقبال الرئيس السيسى لولى العهد السعودى
الرياض (أ ش أ)

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سلطت صحيفة الرياض السعودية، الضوء على اختيار مصر لتكون المحطة الأولى فى جولة ولى العهد الأمير محمد بن سلمان، حيث أن المملكة تدرك جيداً أهمية التنسيق المستمر والدائم مع مصر، باعتبارهما قطبي العالمين العربى والإسلامى، الأمر الذي عزز ويعزز العلاقات الاستراتيجية بين الدولتين.

وذكرت الصحيفة - في افتتاحيتها اليوم الثلاثاء تحت عنوان "جولة ولي العهد" - أن جولة ولي العهد السعودي الخارجية، التي انطلقت أمس، تأتي من أجل تنسيق الأدوار وترتيب الأوراق لمواجهة التحديات والعقبات التي قد تهدد مستقبل المنطقة واستقرارها.

وأضافت أن تحركات ولي العهد السعودي تحظى بالاهتمام الاستثنائي من وسائل الإعلام المحلية والدولية، فضلاً عن شعوب الدول ورؤسائها، الذين يرون في ولي العهد شخصية مهمة، ومؤثرة في محيطيها الإقليمي والدولي، بما يملك من فكر حديث، ورؤية جادة تستشرف المستقبل، وإرادة قوية، وعزيمة لا تلين على قيادة المملكة والأمتين العربية والإسلامية إلى بر الأمان، متجاوزاً ما يشهده العالم من تجاذبات وتحالفات، تنذر بالأخطار المحدقة بدول منطقة الشرق الأوسط، وربما كوكب الأرض

 

 


مصر

السعوديه

زياره ولى عهد السعوديه لمصر

ولى عهد السعوديه



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