الرى تشارك فى اجتماع تعريفى بالأنشطة المتعلقة بالمياه

كتبت أسماء نصار

شاركت الدكتورة إيمان سيد رئيس قطاع التخطيط في إجتماع تعريفي بالانشطة المتعلقة بالمياه والجاري تنظيمها خلال مؤتمر أطراف إتفاقية الأمم المتحدة لتغير المناخ COP27 المقرر عقده في شرم الشيخ نوفمبر 2022، حيث ضم الإجتماع نحو 80 من ممثل للمنظمات الدولية المعنية بالمياه وممثلي بعض الدول، وتم في الرد علي الاستفسارات بناء علي ما عرضه الجانب المصري خلال اجتماعات مؤتمر بون للمناخ الذي عقد مؤخرا .

وتناول الاجتماع الاستعدادات التي تقوم بها وزارة الموارد المائية و الري في تنظيم الجناح الدولي للمياه والمساهمة في إعداد المبادرة الرئاسية الخاصة بالمياه والمزمع تدشينها خلال المؤتمر بالتعاون مع وزارة الخارجية، كما يجري الإعداد لترتيب يوم المياه بالبرنامج الرئاسي للمؤتمر بالتعاون مع الجهات المعنية والشركاء الدوليين، وسيتم استثمار تنظيم أسبوع القاهرة الخامس للمياه 16-19 اكتوبر 2022 كحدث تحضيري للانشطة المرتبطة بالمياه في مؤتمر أطراف إتفاقية الأمم المتحدة لتغير المناخ COP27.

ويهدف إسبوع القاهرة للمياه الى رفع الوعي بقضايا المياه ، وتعزيز الابتكارات لمواجهة التحديات المائية الملحة بأساليب غير تقليدية بإستخدام التكنولوجيا الحديثة ، ودعم وتنفيذ سياسات الإدارة المتكاملة للمياه ، والتوصل لحلول مستدامة لإدارة الموارد المائية لمواجهة الزيادة السكانية والتغيرات المناخية، حيث سيتم عقد إسبوع القاهرة الخامس للمياه تحت عنوان "المياه في قلب العمل المناخي" وذلك إيماناً من الدولة المصرية بأهمية محور المياه في ملف تغير المناخ.

ويحظى اسبوع القاهرة الخامس للمياه بالرعاية الشرفية للمجلس العالمي للمياه وجامعة الدول العربية ، ومن المنتظر أن يشهد مشاركة واسعة من الوزراء والوفود الرسمية وكبار المسئولين في قطاع المياه والقطاعات الأخرى ذات الصلة من مختلف دول العالم، بالإضافة للعلماء والبرلمانيين والمنظمات والمعاهد الدولية ومنظمات المجتمع المدني والعديد من الفئات كالسيدات والمزارعين والقانونيين من مختلف دول العالم.