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الرئيس السيسي يستقبل ولى العهد السعودى الأمير محمد بن سلمان بقصر الاتحادية

الثلاثاء، 21 يونيو 2022 03:10 م
الرئيس السيسي يستقبل ولى العهد السعودى الأمير محمد بن سلمان بقصر الاتحادية الرئيس السيسى يستقبل الأمير محمد بن سلمان بقص الاتحادية
كتب سمير حسنى

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استقبل الرئيس عبدالفتاح السيسي، بقصر الاتحادية، ولى العهد السعودى الأمير محمد بن سلمان .، وأجريت مراسم الاستقبال الرسمية وعزفت الموسيقى العسكرية السلام الوطنى للبلدين.

واستقبل الرئيس السيسى، مساء أمس بمطار القاهرة الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولى عهد المملكة العربية السعودية الشقيقة الذى يحل ضيفاً عزيزاً على وطنه الثانى مصر فى زيارة تستغرق يومين.

وقال السفير بسام راضى، المتحدث الرسمى باسم رئاسة الجمهورية، إنه من المنتظر أن تتضمن الزيارة عقد مباحثات ثنائية مع الرئيس عبد الفتاح السيسى، ستتناول مجمل العلاقات الثنائية بين البلدين الشقيقين، وسبل تعزيزها فى مختلف المجالات، فضلاً عن التباحث حول القضايا السياسية الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك، وذلك فى إطار الشراكة الاستراتيجية العميقة والتاريخية بين القاهرة والرياض والتى تهدف إلى تحقيق الأمن والاستقرار والتنمية والسلام برؤية موحدة لصالح البلدين والشعبين الشقيقين وللأمتين العربية والإسلامية.

 

 

 


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محمد بن سلمان

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