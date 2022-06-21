الرئيسية أخبار عاجلة الرئيس السيسى يستقبل اليوم ولى العهد السعودى بقصر الاتحادية الثلاثاء، 21 يونيو 2022 02:06 م الرئيس عبد الفتاح السيسى والأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز كتب محمد الجالى مشاركة اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء يستقبل الرئيس عبد الفتاح السيسي بعد ظهر اليوم بقصر الاتحادية الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي عهد المملكة العربية السعودية الشقيقة. صرح بذلك السفير بسام راضى، المتحدث الرسمى باسم رئاسة الجمهورية. السيسى الرئيس السيسى محمد بن سلمان عاجل الموضوعات المتعلقة فى كلمته بالدورة الـ 3 لمنتدى أسوان للسلام والتنمية المستدامين.. الرئيس السيسى يطالب بتنويع مصادر الغذاء وتأمين سلاسل الإمداد لدول أفريقيا.. ويؤكد: المجتمع الدولى يعانى من توترات وعلينا تعزيز التكاتف الأفريقى الثلاثاء، 21 يونيو 2022 12:02 م الرئيس السيسى يطالب بتنويع مصادر الغذاء وتأمين سلاسل الإمداد لدول أفريقيا الثلاثاء، 21 يونيو 2022 11:46 ص ضيف مصر العزيز..الأمير محمد بن سلمان يصل القاهرة فى زيارة لمدة يومين..الرئيس السيسي يستقبل ولى العهد السعودى بمطار القاهرة الدولى..بيان لرئاسة الجمهورية: شراكة استراتيجية عميقة وتاريخية بين القاهرة والرياض..صور الإثنين، 20 يونيو 2022 09:10 م الرئيس السيسي يستقبل ولى العهد السعودى في مطار القاهرة الدولى.. صور الإثنين، 20 يونيو 2022 09:01 م مشاركة اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء لا توجد تعليقات على الخبر اضف تعليق تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة ارسال بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
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