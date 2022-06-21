الرئيس السيسى يستقبل اليوم ولى العهد السعودى بقصر الاتحادية

كتب محمد الجالى

يستقبل الرئيس عبد الفتاح السيسي بعد ظهر اليوم بقصر الاتحادية الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي عهد المملكة العربية السعودية الشقيقة.

صرح بذلك السفير بسام راضى، المتحدث الرسمى باسم رئاسة الجمهورية.