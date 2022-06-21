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الرئيس السيسى: إنشاء مركز الساحل والصحراء لمكافحة الإرهاب هدفه خدمة شعوبنا

الثلاثاء، 21 يونيو 2022 11:45 ص
الرئيس السيسى: إنشاء مركز الساحل والصحراء لمكافحة الإرهاب هدفه خدمة شعوبنا الرئيس السيسى
كتب سمير حسنى

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حذر الرئيس عبدالفتاح السيسي، من التحديات التي تواجه القارة الأفريقية، وفي مقدمتها السلم والأمن وتحقيق التنمية المستدامة وحماية دولنا من انتشار الإرهاب، مؤكدا: أمامنا مسؤولية توفير الغذاء لسكان قارتنا الأفريقية في ظل تحديات متصلة بالشح المائي وارتفاع الأسعار.

وشدد الرئيس السيسي خلال كلمته أمام الدورة الثالثة من منتدى أسوان للسلام والتنمية المستدامين، أن مصر تسعى لبناء قدرات المؤسسات الأفريقية في المناطق المتضررة خاصة منطقة الساحل، متابعا: "مصر حرصت على إنشاء مركز الساحل والصحراء لمكافحة الإرهاب لخدمة شعوب المنطقة لمواجهة التبعات السلبية لهذه الظاهرة".

 


الرئيس السيسي

السيسي

منتدى اسوان

اسوان



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