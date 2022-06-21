الرئيس السيسى: أزمة الغذاء فى أفريقيا قد تحدث تداعيات خطيرة

كتب سمير حسنى

قال الرئيس عبدالفتاح السيسي، إن منتدى أسوان للتنمية والسلام المستدامين ينعقد هذا العام في توقيت بالغ الدقة يعاني فيه المجتمع الدولي من توترات متزايدة، مشيرا إلى أن المنتدى منصة أفريقية تثبت أنها محفل أفريقي فعال وجامع نناقش فيه مختلف التحديات والتهديدات التي تواجه القارة.

وأضاف الرئيس السيسي خلال كلمته امام الدورة الثالثة من منتدى أسوان للسلام والتنمية المستدامين، أن التوترات المتزايدة بالمجتمع الدولي تنعكس آثارها على بلداننا الأفريقية لاسيما على الأمن الغذائي وأمن الطاقة، مضيفا: أزمة أن الغذاء في القارة الأفريقية قد تحدث تداعيات خطيرة على سلامة واستقرار مجتمعاتنا.