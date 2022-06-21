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الحماية المدنية تسيطر على حريق داخل مستشفى ببولاق الدكرور دون إصابات

الثلاثاء، 21 يونيو 2022 01:39 م
الحماية المدنية تسيطر على حريق داخل مستشفى ببولاق الدكرور دون إصابات حريق - أرشيفية
كتب عبد الرحمن سيد-أسماء شلبى

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نجحت قوات الحماية المدنية بالجيزة، من السيطرة على حريق نشب داخل مستشفى بمنطقة بولاق الدكرور دون وقوع إصابات. 
 
تلقت غرفة عمليات الحماية المدنية بالجيزة، إخطارا بنشوب حريق داخل مستشفى بشارع 6 أكتوبر المتفرع من شارع ناهيا، فدفع اللواء جابر بهاء مدير الإدارة العامة للحماية المدنية بالجيزة، بسيارات إطفاء بقيادة نائبه اللواء علاء السعيد تنسيقا مع مساعد فرقة الغرب اللواء هشام الطماوي.
 
يذكر أن سرعة وصول رجال الإطفاء مع تطبيق خطة إخلاء المستشفى ساهمت في السيطرة على الوضع سريعًا دون إصابات، ومن ثم تنفيذ عملية التبريد لمنع تجدد النيران.
 
 
 

حريق مستشفي

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حريق داخل مستشفى ببولاق الدكرور



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