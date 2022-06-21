الجيش الأمريكى يتسلم أول رادار قادر على تعقب الصواريخ فرط الصوتية

كتب أحمد عرفة

أعلن الجيش الأمريكي تسلمه أول رادار قادر على تعقب الصواريخ فرط الصوتية ، وفقا لخبر عاجل بثته قناة العربية منذ قليل.

وفى وقت سابق، قال مسئولون فى الجيش الأمريكى، إن القوات الروسية نفذت سلسلة من العمليات العسكرية ضد قوات التحالف الدولي الذي تقوده الولايات المتحدة في سوريا خلال شهر يونيو الجاري، بما في ذلك هجوم الأسبوع الماضي على قاعدة استراتيجية في جنوب البلاد.

وذكرت صحيفة "وول ستريت جورنال" الأمريكية في تقرير على موقعها الإلكتروني، أن التحركات الروسية أثارت قلق المسئولين العسكريين حيال تصاعد سوء التقدير إلى نزاع غير مقصود بين القوات الأمريكية والروسية في سوريا، خاصة وأن التوترات بين البلدين مرتفعة على خلفية العملية العسكرية الروسية في أوكرانيا والجهود الأمريكية لتسليح الجيش الأوكراني بهدف هزيمة الجيش الروسي هناك.

وأشارت الصحيفة نقلا عن مسئولين في الجيش الأمريكي، دون الكشف عن هوياتهم، إلى أن روسيا شنت يوم الأربعاء الماضي ضربات جوية على قاعدة التنف الأمريكية قرب الحدود السورية-الأردنية جنوب شرق البلاد، حيث يعمل الجنود الأمريكيون في مهمة تدريب المقاتلين المحليين بهدف منع ظهور عودة مسلحي تنظيم "داعش" الإرهابي.