مسئولة بـ"البنتاجون" تعترف بزيادة الاعتداءات الجنسية داخل الجيش الأمريكى

كتبت: نهال أبو السعود

اعترفت وزيرة الجيش كريستين ورموت أن الفرع العسكري لا يزال يعمل على مكافحة الاعتداء الجنسي والتحرش في صفوفه، لكنها قالت إنها تأمل أن تحد جهودها من مثل هذه السلوكيات، وفقا لشبكة سي بي اس.

قالت ورموت: "لدينا مشكلة في بلدنا. أعلم أننا ما زلنا نمتلكها في جيشنا كل قائد في كل مستوى يركز على هذا ، ويهتم به ويأخذ المشكلة على محمل الجد."

وجدت دراسة جديدة أجراها مكتب محاسبة الحكومة الأمريكية أن "تقارير التحرش والاعتداء الجنسي في الجيش مستمرة في الارتفاع وذكر التقرير أن الجنود أفادوا بحوالي 1000 حادثة تحرش جنسي و 2500 اعتداء في السنة المالية 2020 ، مشيرا إلى أنه لم يتم الإبلاغ عن "العديد من الحوادث الإضافية".

وقبل عام ، أوصى وزير الدفاع لويد أوستن بإخراج قرارات المحاكمة في قضايا الاعتداء الجنسي من التسلسل القيادي وسط ضغوط متزايدة من الكونجرس لإصلاح كيفية التعامل مع جرائم سوء السلوك الجنسي في الجيش وفي ديسمبر، أقر الكونجرس إصلاحًا مهمًا للقضاء العسكري أدى إلى ذلك ، مما قد يساعد في تخفيف مخاوف الضحايا من الانتقام ويؤدي بالمزيد إلى الإبلاغ عنه.

وقالت ورموت: "أعتقد أنه كان هناك هذا الخوف وما زلت أسمع عن ذلك عندما أذهب لزيارة مواقع الجيش. أعتقد أننا ، على ما أعتقد ، نخطو خطوات حقيقية لنظهر لجنودنا أنهم يستطيعون الوثوق في سلسلة القيادة للبحث عنهم."

تركز ورموت ، وهي أول امرأة وأم تشغل منصب سكرتير الجيش ، على تحسين نوعية الحياة لأفراد الجيش البالغ عددهم 400000 وقالت إنها تريد "تسهيل أن تكون اب في الجيش الأمريكي".