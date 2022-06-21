الجامعة العربية: اجتماع الخبراء المعنى بتنفيذ الخريطة الإعلامية للتنمية غدا

بيشوى رمزى

تنظم جامعة الدول العربية (الأمانة دالفنية لمجلس وزراء الاعلام العرب) الاجتماع الثالث لفريق الخبراء المعني بمتابعة تنفيذ الخريطة الإعلامية للتنمية المستدامة 2030، غدا الأربعاء، ولمدة يومين، في مقر الأمانة العامة، بحضور الأمين العام المساعد، السفير أحمد رشيد خطابي الأمين العام المساعد- رئيس قطاع الاعلام والاتصال، وممثلي الدول الأعضاء، والمنظمات والاتحادات الممارسة لمهام إعلامية التي تعمل تحت مظلة جامعة الدول العربية.

ويندرج هذا الاجتماع في إطار متابعة توصيات مجلس وزراء الاعلام العرب في دورته (51) التي انعقدت في 16/6/2021، بمقر الأمانة العامة، خاصةً ما يتعلق ببرنامج العمل لتنفيذ أهداف الخريطة الإعلامية للتنمية المستدامة، والدليل الاسترشادي الشامل للإعلاميين والباحثين في مجال التنمية المستدامة.

ومن المقرر، أن يتدارس الفريق الخريطة الإعلامية المذكورة، ووضع السٌبل الكفيلة للآليات التي تسهم في تنفيذ الأنشطة المبرمجة والرامية بصفة خاصة، الي تحقيق الأهداف السابعة عشر للتنمية المستدامة، التي ترتكز على إرساء مبادئ الشراكة بين الحكومات والقطاع الخاص والمجتمع المدني، بهدف تعزيز القدرات التنموية على واجهة العمل الإعلامي العرب المشترك، تكريساً لدور الإعلام كشريك أساسي وداعم للعمل التنموي في المنطقة العربية وفق المحددات والأهداف الخاصة بالأجندة الأميية 2030.