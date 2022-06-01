مصر بلا أمية.. نجاح مذهل لمحو أمية 215 ألف مواطن (فيديو)

تعمل مصر على استغلال كافة الإمكانيات لإنجاح منظومة محو الأمية وتعليم الكبار ضمن خطة الدولة لإعلان "مصر بلا أمية" ووصلت نسبة الأمية فى مصر وفقا لتعداد 2017 إلى 25.8% ووضعت الحكومة خطتها فى إطار تحقيق أهداف التنمية المستدامة فى البلاد لتقليص تلك النسبة.

وجاءت أبرز جهود الحكومة والهيئة العامة لمحو الأمية وتعليم الكبار فى هذا الصدد: محو أمية (102,191) مواطنًا خلال العام المالى 2020/2021 وأكثر من 112 ألف مواطن خلال عام 2022 وفقا للدكتور رضا داوود رئيس إدارة التخطيط والخدمات بهيئة تعليم الكبار.

وتابع: نستهدف بحلول 30 يونيو الحالى محو أمية نحو 250 ألف مواطن كما تعمل الحكومة على تنفيذ "مبادرة حياة كريمة بلا أمية" منذ يوليو 2020 بالمرحلة الأولى من المبادرة فى 143 قرية ضمن 11 محافظة وأيضا إعداد هيئة تعليم الكبار منهج يلائم ذوى القدرات الخاصة "نتعلم لنكون" وفتح فصول خاصة لهم.

وعملت الهيئة على تدريب 58147 معلما وموجها ومتابعا فنيا بهيئة تعليم الكبار وإتاحة فرص عمل لشباب الخريجين فى مشروعات وبرامج محو الأمية "بنظام التعاقد الحر" وتكللت الجهود الحكومية فى هذا الإطار حيث فازت مصر بجائزة اليونسكو كونفوشيوس لمحو الأمية 2021 عن تجربة جامعة عين شمس بتنظيم فصول محو الأمية عبر الإنترنت بالمناطق الريفية.