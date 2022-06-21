اليوم السابع
Ads
الثلاثاء، 21 يونيو 2022 02:15 م
أكرم القصاص
الرئيسية تقارير مصرية

التضامن تؤكد استمرار صرف معاش يونيو لمن تخلفوا عن الصرف

الثلاثاء، 21 يونيو 2022 01:00 م
التضامن تؤكد استمرار صرف معاش يونيو لمن تخلفوا عن الصرف صرف معاشات - ارشيفية
كتب مدحت وهبة

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
تتابع غرفة وزارة  التضامن الاجتماعى صرف معاشات يونيه  حيث أشارت إلى استمرار  الصرف، لمن تخلفوا عن الصرف فى المواعيد المحددة.
 
يأتى ذلك فى الوقت الذى وجهت فيه وزارة التضامن الاجتماعى، بتيسير كافة الإجراءات لصرف معاشات يونيو من بنك ناصر، خاصة لمن تخلفوا عن الصرف فى المواعيد المقررة كذلك تغذية ماكينات الصراف الآلى لدى البنك، حيث يضع البنك التحول الرقمى والشمول المالى فى مقدمة أولوياته وسياساته مع إطلاق الحكومة المصرية استراتيجية التنمية المستدامة "رؤية مصر 2030" بهدف مواكبة التطور التكنولوجى فى تقديم الخدمات المصرفية للعملاء لتحقيق الشمول المالى وضمان حصول العملاء على مستحقاتهم بشكل أسرع.
 
ويلزم قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات الصادر بالقانون رقم 148 لسنة 2019 صاحب العمل بعلاج الموظف عند حدوث إصابة أثناء العمل، على أن تتحمل الجهة المختصة صرف تعويض الأجر.
 
 
 
 
 
 
 
 

التضامن

معاشات يونيه

طرق صرف المعاشات

شروط صرف المعاشات



الموضوعات المتعلقة



مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء



لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة