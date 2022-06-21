التحقيق في سقوط ربة منزل من شرفة منزلها بعين شمس

كتب سليم على

تباشر النيابة العامة بشمال القاهرة، التحقيق في واقعة سقوط ربة منزل من شرفة منزلها في منطقة عين شمس، وأمرت بندب الطب الشرعى لإجراء الصفة التشريحية لبيان سبب الوفاة، واستدعاء شهود العيان لسؤالهم حول الواقعة.

كشفت تحقيقات النيابة الأولية، سقوط ربة منزل من شرفة منزلها اثناء هروبها من زوجها بعد نشوب خلافات أسرية، وكلفت رجال المباحث بسرعة عمل التحريات حول الواقعة وملابساتها، كما تحفظت على كاميرات المراقبة في محيط عقار المتوفية تمهيدًا لتفريغها، وطلبت استدعاء الزوج وأسرة المتوفية لسماع أقوالهم حول الواقعة.

تلقى مأمور قسم عين شمس، بلاغًا بمصرع ربة منزل إثر سقوطها من الطابق السادس بدائرة قسم الشرطة، وتبين العثور على جثة سيدة تدعي "مي. ع.ز" في العقد الثالث من العمر، كما تبين إصابتها بكسور في مناطق متفرقة من الجسم.