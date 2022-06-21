التحريات تكشف ملابسات غرق طفل بإحدى الترع فى العياط

كتب بهجت أبو ضيف

أكدت تحريات رجال المباحث بمديرية أمن الجيزة، عدم وجود شبهة جنائية في حادث غرق طفل بإحدى الترع في العياط، واستمع رجال المباحث لأقوال أفراد من أسرة الطفل، ولم يشتبهوا في وفاته جنائيا.

واستمع رجال المباحث لأقوال شهود عيان لكشف ملابسات الحادث، وأشارت التحريات إلى أن الطفل خلال الاستحمام بالترعة، تعرض للغرق لعدم إجادته السباحة، وتحرر محضر بالواقعة، وأخطرت النيابة المختصة للتحقيق.

تلقت غرفة النجدة بمديرية أمن الجيزة بلاغا يفيد غرق طفل في قرية بالعياط، انتقل رجال المباحث إلى محل الواقعة لإجراء التحريات، وتبين أن طفل تعرض للغرق بترعة لعدم إجادته السباحة.

تم انتشال جثة الطفل ونقلها إلى ثلاجة المستشفى العام، وأكدت تحريات رجال المباحث عدم وجود شبهة جنائية في الوفاة، فتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وتحرر محضر بالواقعة، لتباشر النيابة المختصة التحقيق.