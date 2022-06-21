البيئة: 30 ألف مشارك من 196 دولة حول العالم فى قمة المناخ المقبلة

كتب على عبد الرحمن

واصل البرنامج التدريبى لتأهيل الكوادر الأفريقية على التنمية المحلية واللامركزية ، فعالياته لليوم العاشر والأخير والذى تنظمه وزارة التنمية المحلية بالتعاون مع الوكالة المصرية للشراكة من أجل التنمية بوزارة الخارجية خلال الفترة من 12 الى 21 يونيو الحالي، بحلقة نقاشية بعنوان " قمة المناخ فى شرم الشيخ COP27 "، وحاضر فيها المهندس شريف عبد الرحيم رئيس الإدارة المركزية لتغير المناخ بوزارة البيئة.

وبدأ المهندس شريف عبد الرحيم الحلقة النقاشية بالتعريف بالاستراتيجية الوطنية للتغيرات المناخية 2050 التى أطلقتها الحكومة المصرية لتتماشى مع استراتيجية التنمية المستدامة للدولة "رؤية مصر 2030"، مؤكدا أن الاستراتيجية تهدف إلى تقليل الانبعاثات الضارة وتجهيز البلاد لتحمل آثار ظاهرة الاحتباس الحرارى .

وعرض عبد الرحيم الأهداف الرئيسية الخمسة للاستراتيجية وهى : تحقيق نمو اقتصادى مستدام وخفض الانبعاثات فى مختلف القطاعات ، وبناء المرونة والقدرة على التكيف مع تغير المناخ ، وتخفيف الآثار السلبية المرتبطة بتغير المناخ ، وتحسين حوكمة وإدارة العمل فى مجال تغير المناخ، بالإضافة إلى تحسين البنية التحتية لتمويل الأنشطة المناخية، تعزيز البحث العلمى ونقل التكنولوجيا وإدارة المعرفة ورفع الوعى لمكافحة تغير المناخ.

وأشار إلى أن هناك حزمة أولى من المشروعات المقترحة، لتنفيذ أهداف الاستراتيجية سواء فى مجال التكيف والتخفيف والآثار الاجتماعية والإقتصادية لتغير المناخ، بعد موافقة المجلس الوطنى للتغيرات المناخية، ومنها برنامج الطاقة الجديدة والمتجددة متضمنا الهيدروجين الأخضر، حيث أن القطاع الخاص له دور كبير فيه، وأيضا برنامج النقل، وبرنامج تخزين واحتجاز الكربون ونقله، وللتكيف هناك برامج مخصصة للزراعة والمحاصيل، وحماية المناطق الساحلية، وتحلية المياه بالطاقة المستدامة.

كما تناولت الحلقة استعدادات مصر لاستضافة مؤتمر الأطراف السابع والعشرين لاتفاقية الأمم المتحدة الإطارية لتغير المناخ COP 27 المقرر اقامته خلال شهر نوفمبر القادم، وهو الحدث البيئى الأبرز عالميًا الذى تتعاظم أهميته مع تزايد التحديات والمخاطر المترتبة على ظاهرة الاحترار العالمى يوما بعد يوم، والتى تعد بمثابة تهديد وجودى لكوكب الأرض وتمثل استضافة مصر للمؤتمر فرصة كبيرة لتعزيز العمل المناخى الدولي، وتوحيد مطالب الدول الأفريقية والدول النامية فيما يتعلق بقضايا التمويل والتكيف مع آثار تغير المناخ، التى تأتى على رأس أولوياتنا فى مسار المفاوضات المناخية.

واختتمت الحلقة النقاشية بالتأكيد على أهمية مؤتمر المناخ العالمى باعتباره أكبر وأهم مؤتمرات الأمم المتحدة من حيث عدد المشاركين ومدة الانعقاد وهو القمة التى تجمع قرابة 30 ألف مشارك من 196 دولة حول العالم، و يعكس المؤتمر اهتمام الدولة المصرية لملف التغيرات المناخية وحماية البيئة والخروج فى هذا الحدث بصورة مشرفة تبرز جهود مصر فى هذا الملف ومكانتها دوليًا .