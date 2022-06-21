الأمم المتحدة تشيد بالإقبال التاريخى على الانتخابات الرئاسية فى كولومبيا

كتبت : هند المغربي

أثنى المتحدث باسم الأمين العام للأمم المتحدة ستيفان دوجاريك، على شعب كولومبيا لمشاركته وإقباله التاريخي على التصويت في الجولة الثانية من الانتخابات الرئاسية.

وقال دوجاريك، بحسب الموقع الرسمي للأمم المتحدة- إن الأمين العام أنطونيو جوتيريش رحب بإجراء انتخابات سلمية؛ ما يعيد تأكيد قوة الديمقراطية الكولومبية والتقدم الذي حققته عملية السلام، لافتا إلى ترحيب الأمين العام للأمم المتحدة بالحوار الجاري؛ لضمان انتقال منسجم بين الإدارات المنتهية ولايتها والقادمة.

وأضاف أن جوتيريش يؤكد من جديد استعداد الأمم المتحدة للعمل مع الإدارة القادمة وشعب كولومبيا بشأن الأولويات المشتركة لتوطيد السلام والنهوض بحقوق الإنسان والتنمية المستدامة.

وأصبح جوستافو بيترو أول رئيس يساري في تاريخ كولومبيا، بعد حصوله أمس الأول على 50,47% من الأصوات في الدورة الثانية من الانتخابات الرئاسية وفقا لنتائج رسمية تشمل 99% من الأصوات التي تم فرزها.

وكان قد أعلن بيترو عقب فوزه في الانتخابات الرئاسية أنه "لنحتفل بأول انتصار شعبي" حيث من المتوقع أن يكون توليه رئاسة كولومبيا بمثابة زلزال سياسي في بلد يحتكر فيه المحافظون السلطة منذ عقود.

وخاض بيترو الانتخابات مع مرشحته لنيابة الرئاسة فرانسيا ماركيز، وهي ناشطة من أجل حقوق النساء ومناهضة للعنصرية فرضت نفسها منذ الآن كإحدى الظواهر الطاغية في هذه الانتخابات.