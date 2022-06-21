وأضافت المديرية - في بيان نقلته صحيفة (ذا برتغال نيوز) المحلية - أنه تم الإبلاغ عن معظم الإصابات حتى الآن في لشبونة ووادي تاجه، وأن جميع الإصابات المؤكدة موجودة لدى الرجال الذين تتراوح أعمارهم بين 19 و 61 عامًا، وحالتهم مستقرة.



وأعلنت منظمة الصحة العالمية عن تسجيل 2103 إصابة مؤكدة بجدرى القرود في جميع أنحاء العالم حتى الجمعة الماضية، معظمها في أوروبا.