اتفاقية تعاون مشترك بين أوكرانيا والاتحاد العام للصناعة الإيطالية بمجال الاقتصاد

وذكر المركز الإعلامي للوزارة في بيان أوردته وكالة أنباء (يوكرنفورم) الأوكرانية اليوم الثلاثاء، أن وزارة الاقتصاد الأوكرانية والاتحاد العام للصناعة الإيطالية (الكونفندوستريا) وقعا مذكرة تفاهم تهدف إلى إيجاد أفضل آلية للتعاون متبادل المنفعة بين أوكرانيا وإيطاليا، وكذلك تعميق التعاون بين دوائر الأعمال التجارية في البلدين.



وبحسب البيان، اتفق الموقعون على إنشاء آلية استشارية ثنائية دائمة للتعاون في المجال الاقتصادي مع التركيز على التعاون في جذب الاستثمار لبناء القدرة الصناعية في أوكرانيا، بما في ذلك الاستعانة بمصادر خارجية في مجال الصناعة وتعزيز مشاركة أوكرانيا في سلاسل الأنشطة المولّدة للقيمة الأوروبية والإقليمية.



وبموجب الاتفاق، سيتم تقديم الدعم لممثلي الأعمال في أوكرانيا وإيطاليا من أجل تحقيق فرص التجارة الثنائية بشكل أكثر فعالية.



ومن المقرر أن يشكل ممثلو وزارة الاقتصاد والكونفندستريا مجموعة عمل لتنفيذ المذكرة.

ويجمع الاتحاد العام للصناعة الإيطالية أكثر من 150 ألف شركة تشكل أكثر من 34٪ من الناتج المحلي الإجمالي لإيطاليا.