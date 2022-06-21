إصابة سائق فى حادث انقلاب جرار زراعى بإحدى ترع الشرقية

الشرقية فتحية الديب

أصيب سائق بسحجات وكدمات وإصابات متنوعة، إثر حادث انقلاب جرار زراعي فى مياه ترعة أمام كوبري أبو طبل دائرة مركز منيا القمح بمحافظة الشرقية، وتم نقله إلى مستشفى منيا القمح لتقديم الخدمة الطبيبة اللازمة له.

تلقى اللواء محمد والى، مدير أمن الشرقية، إخطارا من اللواء عمرو رءوف، مدير المباحث الجنائية، يفيد إشارة مستشفي منيا القمح المركزي، بوصول سائق فى العقد الثالث مصابا بسحجات وكدمات وإصابات متنوعة.

وتبين من التحريات حدوث إصابته إثر انقلاب جرار زراعي قيادته بمياه ترعة أمام كوبرى أبو طبل ناحية قرية كفر شلشلمون دائرة مركز منيا القمح، وتم الاستعانة بلوادر لاستخراج الجرار جارى تحرير محضر بالواقعة، وإحالته للنيابة العامة.