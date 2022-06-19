توقيع برتوكول تعاون بين نقابة المهندسين بالإسكندرية ومركز الشرق الأوسط للتنمية

الإسكندرية جاكلين منير

وقعت نقابة المهندسين بالإسكندرية برئاسة الدكتور هشام سعودى، برتوكول تعاون فى تقديم ماجيستير إدارة الأعمال MBA بين نقابة المهندسين بالإسكندرية ومركز الشرق الأوسط للتنمية، التابع لجمعية رجال الأعمال تحت رعاية لجنة العلوم الهندسية والتدريب برئاسة الدكتور مصطفى الحضرى.

وقال الدكتور هشام سعودى، رئيس نقابة المهندسين بالإسكندرية ، إن النقابة تسعد بالشراكات المختلفة فى كافة القطاعات والتعاون فى مجالات التدريب لزيادة مهارات المهندسين وتنمية قدراتهم لمواكبة سوق العمل .

واضاف فى كلمته على هامش توقيع البرتوكول إن تطبيق هذا التعاون على أرض الواقع من أهم الأولويات لخدمة المهندسين، مؤكدا مجلس أن نقابة المهندسين بالإسكندرية يحرص دائما على تقديم خدمات مختلفة وتوقيع شراكات للتوسع مع المجتمع بشتى قطاعاته.

وأبدى الدكتور عمرو النحاس نائب رئيس الاكاديمية لتطوير الاعمال والتديب، سعادته للتعاون مع نقابة المهندسين بالإسكندرية ورجال الاعمال، مؤكدا ان المركز التدريبى يقدم خدمات منذ ٣٣ عاما ليس فى مصر فقط ولكن فى كافة انحاء الوطن العربى .

واضاف ان المركز يقدم خدمات تدريبية وتعليمية باللغه الانجليزية والعربية والفرنسية فى كافة انحاء الوطن العربى موضحا انه تم فتح فرع مؤخرا فى جيبوتى .

واشار الى ان المركز يقدم شهادات ماجستير ودكتوراه مهنية فى كافة التخصصات الهندسية بالإضافة الى شهادات تدريبية فى التحول الرقمى والذكاء الاصطناعى ، مؤكدا ان كافة الشهادات معتمدة من المجلس الاعلى للجامعات .

وقال ان كافة المدربين من المهنيين لكى يكسب المتدرب الخبرة الكافية لكى يعمل فى سوق العمل بسهولة ويسر فور حصولة على الشهادة ليواكب سوق العمل ويكتسب المهارات المطلوبة .

بينما اكد الدكتور محمد محرم، نائب رئيس جمعية رجال الاعمال ، ان الجمعية سعيدة لتعاونهما ومشاركتها مع نقابة المهندسين بالإسكندرية موضحا ان الجمعية تسعى بإستمرار على التعاون مع كافة قطاعات المجتمع إيمانا بدورها الوطنى لخدمة المجتمع المصرى.

واضاف ان التعاون مع نقابة المهندسين بالإسكندرية من اهم الشراكات وسيتم تقديم كامل الدعم لخدمة المهندسين والخريجين لإكسابهم المزيد من العلم والثقه لخدمة الوطن.

حضر توقيع البرتوكول الدكتور مصطفى الحضرى رئيس لجنة التدريب و العلوم الهندسية ، المهندس صلاح حامد أمين النقابة ، المهندس كريم عزت أمين الصندوق ، الدكتور حسن لطفى، المهندس وليد ماضى أعضاء مجلس النقابة واعضاء مجلس إدارة جمعية رجال الاعمال بالإسكندرية .