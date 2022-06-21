أوزبكستان تنظم الأسبوع الدولى للمزارات السياحية فى الخريف من كل عام

كتبت رباب فتحى

اعتمد مجلس وزراء جمهورية أوزبكستان قرارا حول "التدابير الخاصة بتنظيم وإقامة الأسبوع الدولي للسياحة"،وفقا لبيان من سفارة أوزبكستان في القاهرة عصر اليوم.

وقال البيان إن الغرض من إقامة الأسبوع الدولي هو الاستغلال الفعال للقدرات التى يتمتع بها البلد فى مجال سياحة ، وتقديم أوزبكستان للعالم باعتباره أحد أهم مراكز الحضارة العالمية، واكتساب الاعتراف العالى بذلك من قبل المجتمع العالمى والمنظمات الدولية، وكذلك تنويع خدمات سياحة الحج، وزيادة حجم الصادرات السياحية.

تحقيقا لهذه الغاية، وبدءا من عام 2022، سوف يُقام الأسبوع الدولي للمزارات السياحية في أوزبكستان، وذلك في الأسبوع الأول من شهر نوفمبر.

فى إطار فعاليات الأسبوع الدولي، سوف تقام معارض لإصدارات الكتب الدينية المنشورة في أوزبكستان، وأعمال علماء الدين وإصدارات القرآن الكريم، بالإضافة إلى الهدايا التذكارية التى ترتبط بالمزارات.

وفى إطار الأسبوع الدولي فمن المقرر إقامة الفعاليات التالية سنويا، الافتتاح الرسمي للأسبوع الدولي في منطقة سمرقند وعقد مؤتمر "التراث الإسلامي فى أوزبكستان"، ومهرجان الألحان والأغانى الشعبية. وتنظيم - ملتقى "خريجي مدرسة مير العرب"، ومعرض "العمارة الإسلامية الحديثة" و"الخط الإسلامي والتشكيل الزخرفى" في منطقة بخارى.

وتنظيم "المائدة المستديرة" حول موضوع "الاقتصاد الإسلامي"، معرض الملابس الوطنية، مؤتمر "السياحة الحلال"، مهرجان "الأطباق الحلال"؛في مدينة طشقند.

كما يشمل الأسبوع عقد الندوات والمؤتمرات العلمية التطبيقية، والفعاليات الثقافية والتعليمية التى تهدف إلى تطوير سياحة المزارات.

ومن المقرر أيضا عقد المؤتمرات الصحفية وتقديم التقارير الإخبارية الموجزة، وذلك لإلقاء الضوء بصورة شاملة على هذه الفعاليات وتغطيتها في مختلف وسائل الإعلام المحلية والأجنبية.

وطبقا للمرسوم الصادر عن مجلس الوزراء، فقد تم تكليف وزاراتى الخارجية والداخلية، ولجنة الشؤون الدينية، ووزاراتى السياحة والتراث الثقافي والثقافة، وجمعية هونارماند (منظمة عامة غير حكومية لا تهدف للربح)، وغيرها من الهيئات والمنظمات الأخرى المسؤولة، بالمهام ذات الصلة لتنظيم الأسبوع الدولي، والفعاليات التي تقام في إطاره على المستوى العالٍى، بما يضمن مشاركة الخبراء الأجانب والمختصين وممثلي وسائل الإعلام المرموقين.