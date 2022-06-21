ومن المنتظر أن يستقبل الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون، غدًا، الأمين العام لجامعة الدول العربية، في إطار الرئاسة القادمة للجزائر للقمة العادية الحادية والثلاثين، والتشاور حول مجمل الأوضاع العربية.

كما من المقرر أن يجري الأمين العام للجامعة محادثات مع وزير الخارجية الجزائري رمطان لعمامرة حول عدد من الموضوعات العربية المطروحة على جدول أعمال القمة المقبلة، وكذلك الأمور ذات الصلة بالإعداد لها.