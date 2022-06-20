5 دول أفريقية تفشل في توفير العملة الصعبة لخطوط الطيران الأجنبية لتحويل أرباحها لبلدانها الأصلية

نهي الطويل

صرح نائب رئيس المنظمة الدولية للنقل الجوي لأفريقيا والشرق الأوسط كمال العوضي للصحفيين مساء الأحد أن نيجيريا لم تستطع أن توفر مبلغ 450 مليون دولار لخطوط الطيران التي تعمل بها حتي تستطيع أن تحول ارباحها الي بلدانها الأصلية, حسبما أفادت وكالة رويترز اليوم الاثنين.

وجاءت تلك التصريحات في العاصمة القطرية الدوحة قبل انعقاد الاجتماع السنوي لمديري خطوط الطيران والذي تنظمه المنظمة الدولية للنقل الجوي. كما تأتي التصريحات أيضا في ظل أن وصل حجم العجز في توفير العملة الصعبة اللازمة لتحويل أرباح خطوط الطيران الأجنبية في افريقيا الي مليار دولار.

النسبة الأكبر من العجز هي من نصيب نيجريا حيث زاد بنسبة 12.5% في شهر مايو عن الشهر الذي سبقه. علي الجانب الاخر, بلغ حجم العجز في الجزائر, اثيوبيا, وزيمبابوي مجتمعين 271 مليون دولار ولكنهم علي الأقل بدأوا في السداد. وأما اريتريا, فالعجز عندها ثابت عند 75 مليون دولار.

يقول العوضي أن المفاوضات مع مسئولي البنك المركزي النيجيري لم تكن مثمرة ولكن من المرجح أن يكون هناك جولة اخري من المفاوضات قريبا دون أن يحدد متي. وأضاف أن شركات الطيران الأجنبية تقوم حاليا بتقليل أعمالها في نيجريا أملا أن يوصل ذلك رسالة بأن التباطؤ في توفير العملة الصعبة سيكون له أثارا سلبية علي البلد الذي يعتبر الاقتصاد الأكبر في القارة.