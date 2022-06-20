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3179 طالبا يبدأون اليوم امتحانات الثانوية العامة بشمال سيناء

الإثنين، 20 يونيو 2022 07:00 ص
3179 طالبا يبدأون اليوم امتحانات الثانوية العامة بشمال سيناء طلاب الثانوية العامة- أرشيفية
شمال سيناء ـ محمد حسين

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تستقبل 16 لجنة امتحانات ثانوية عامة بشمال سيناء الطلبة الممتحنين وعددهم 3179 طالبا، وقال حمزة رضوان وكيل وزارة التربية والتعليم ، إن اللجان جاهزة لاستقبال الطلبة، ومجهزة إلكترونيا لأداء الامتحانات فيما عدا 3 لجان ورقية، وأن عدد طلاب الثانوية العامة بشمال سيناء يبلغ 3179 طالبًا وطالبة موزعين على 16 لجنة بواقع 7 لجان بالعريش، لجنتان بالشيخ زويد، لجنة برفح، 5 لجان ببئر العبد، ولجنة واحدة بالحسنة.

وأضاف انه تم توفير بوابات إلكترونية للكشف على الطلاب وتحقيق الخدمات اللازمة بتعاون مع مديريات الأمن والتموين والصحة والكهرباء والمياه لتوفير احتياجات الامتحانات وتأمين اللجان .

وقال انه تم توجيه رؤساء اللجان على الحرص على عدم التزاحم الطلاب في دخول والخروج من اللجان والتحقق من شخصية جميع المتواجدين باللجنة، والتأكد بعدم الدخول أي هواتف أو كاميرات أو ساعات ذكية داخل اللجان، وعدم دخول أي كتب أو ملازم أو أوراق خاصة بمادة الامتحان المطلوب من الطالب، ودخول كب طالب بأدواته الكتابية فقط، وعدم دخول آلات حاسبة ذكية بشاشة توقف على شكل آلة حاسبة وبها فون شريحة .

واوضح انه تم الإعلان في مكان ظاهر عن قوانين تجريم الغش والمواد الهامة منه، والتنبيه على ان من يسمح لهم بدخول اللجان المحافظ ومدير المديرية، ومسموح لهم بزيارات تفقدية دون إعلاميين.

وأكد على انه تم التنبيه على رؤساء اللجان بعدم الإدلاء بأي بيانات إعلامية أو صحفية لأي جهة حيث أن الوزارة وحدها المنوط بها ، وسرعة التواصل مع غرفة العمليات والابلاغ عن أي واقعة تحدث في خلال 15 دقيقة من الامتحان ، وإبلاغ الغرفة بحضور وغياب الطلاب فور للأهمية القصوى في خلال 15 دقيقة من الامتحان.

 

 

 


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