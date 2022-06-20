10 أشياء يجب وضعها فى الاعتبار لتجنب آلام الظهر

يحدث ألم الظهر لأسباب عديدة منها الإصابات مثل: الالتواء أو رفع شيء ثقيل بطريقة خاطئة، ويمكن أن يتحسن ألم الظهر في بعض الأحيان بسرعة من تلقاء نفسه، ولكن بالنسبة لبعض الأشخاص، فإنه يزداد سوءًا بمرور الوقت، وحينها يجب الحصول على رعاية طبية، وإلى جانب العلاج، يجب عليك مراقبة عاداتك اليومية من أجل الحفاظ على ظهر صحي وخالٍ من الألم، في هذا التقرير نتعرف على 10 أشياء تساعد في تجنب الإصابة بآلام الظهر، بحسب موقع "Health".

10 أشياء يجب وضعها في الاعتبار لتجنب آلام الظهر

1. تجنب الجلوس لفترة طويلة من الزمن

نقضي جميعًا معظم أيام العمل لدينا جالسين في وضع واحد لفترات طويلة من الوقت كل هذا الجلوس يمكن أن يسبب آلام الظهر يجب أن تمدد نفسك بين فترات الراحة، وقد يؤدي عدم القيام بذلك إلى إضعاف عضلات ظهرك بسبب الخمول.

2. استبدل مرتبتك غير المريحة

إذا كانت مرتبتك متكتلة، أو صلبة جدًا، أو ناعمة جدًا، أو عمرها أكثر من عشر سنوات، فقد يكون الوقت قد حان لاستبدالها المرتبة مصممة لدعم جسمك بالكامل، وخاصة قوس العمود الفقري ومع ذلك، إذا كانت المرتبة غير مريحة، يمكن أن تضغط على عمودك الفقري، ما يؤدي إلى آلام الظهر.

3. نم جيدا

يمكن أن تتسبب المرتبة غير المريحة أيضًا في الشعور بالأرق أثناء النوم، مما يتسبب في شعورك بالأرق، كما تحدث آلام الظهر أيضًا بسبب الاستيقاظ المتكرر أثناء النوم.

4. الوزن الصحي

يساعد وزن الجسم الصحي على منع آلام الظهر وإذا كنت تعاني من آلام الظهر، فقد يكون ذلك بسبب زيادة الوزن.

يمكن أن تؤدي زيادة الوزن إلى الضغط على عمودك الفقري وعضلاتك لذلك يجب ممارسة الرياضة بشكل منتظم لإنقاص الوزن.

5. تجنب وضعية الجلوس الخاطئة

أنماط الحياة المستقرة مسؤولة عن وضعية الجلوس الخاطئةـ تؤدي الوضعية السيئة إلى إجهاد ظهرك وعمودك الفقري ووركيك عند الوقوف أو الجلوس وبمرور الوقت، يمكن أن يتسبب هذا الخلل العضلي في حدوث آلام في الظهر لذا، استمر في الحركة طوال اليوم.

6. تجنب التدخين

التدخين ليس ضارًا برئتيك وقلبك فحسب، بل يمكن أن يضر أيضًا بعظامك، وخاصة العمود الفقري قد يكون سبب آلام الظهر هو التدخين لأنه يقلل من امتصاص الكالسيوم ويمنع نمو العظام الجديدة.

7. مارس التمارين الرياضية بانتظام

تتضمن بعض الأخطاء التي يمكن أن تؤدي إلى آلام الظهر عدم ممارسة الرياضة بانتظام ورفع الأوزان الثقيلة جدًا وممارسة التمارين بوضعية سيئة.

8. الحفاظ على تناول المغذيات

إذا كنت لا تستهلك ما يكفي من الكالسيوم وفيتامين د والعناصر الغذائية الأساسية الأخرى لصحة العظام بشكل منتظم، فقد تزيد من خطر الإصابة بألم الظهر.

9. تجنب ارتداء الكعب العالي

يمكن أن يتسبب ارتداء الكعب العالي لفترة طويلة من الزمن في آلام الظهر والساق لدى النساء لأنها تضغط على قدميك وعمودك الفقري.

10. لا تحمل الحقائب الثقيلة

يمكن أن يسبب حمل وزن ثقيل على كتفك ألمًا في كتفك ورقبتك وظهرك.