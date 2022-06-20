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وزير العدل الأوكراني: المصادرة الحيوية لممتلكات الروس ستبدأ نهاية الصيف

الإثنين، 20 يونيو 2022 04:19 م
وزير العدل الأوكراني: المصادرة الحيوية لممتلكات الروس ستبدأ نهاية الصيف اوكرانيا
كتب أحمد عرفة

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أعلن وزير العدل الأوكراني، دينيس ماليوسكا، أن مرحلة المصادرة الحيوية لممتلكات الأوكرانيين والمتعاونين مع روسيا ، وكذلك ممتلكات الروس في أوكرانيا، ستبدأ بحلول نهاية الصيف الجارى، وفقا لروسيا اليوم.

وقال وزير العدل الأوكراني، إنه تم تجميد ممتلكات عدد كبير من الخونة، لا يمكنهم بيع ممتلكاتهم.

وتوقع وزير العدل الأوكراني، أن تبدأ مرحلة المصادرة الجماعية في نهاية الصيف الجاري، متابعا: حاليا توجد هناك سوابق بين الأشخاص المتعاونين مع روسيا، مثلا فقد أصحاب "سبيربنك" و"بروم إنفيست بنك" ممتلكاتهم، والعدد الأكبر من أعمال المصادرة سيتم قبل نهاية الصيف الجارى.

 

 


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