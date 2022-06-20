وزير الطيران يستقبل وزير التكنولوجيا والصناعة المجرى لبحث تعزيز العلاقات

استقبل الطيار محمد منار وزير الطيران المدنى بمقر الوزارة لازلو بالكوفيتش وزير التكنولوجيا والصناعة بدولة المجر لبحث سبل تعزيز العلاقات بين مصر والمجر فى مجالات الطيران المدنى وفتح آفاق جديدة لمزيد من التعاون، وذلك بحضور أندراس كوفاكس سفير المجر لدى القاهرة والدكتور مهندس أشرف نوير رئيس سلطة الطيران المدنى وباسم عبد الكريم مساعد وزير الطيران للشئون الدولية والإعلام.

وفى بداية اللقاء اشاد وزير الطيران بعمق العلاقات التاريخية بين مصر والمجر، وأكد ان الوزارة ترحب بالتعاون فى مختلف أنشطة النقل الجوى وتبادل الرؤى والخبرات مع الجانب المجرى.

ومن جانبه أعرب وزير التكنولوجيا والصناعة المجرى عن سعاته بزيارة وزارة الطيران المدنى واشاد بالتطوير الذى تم تحقيقه على أرض الواقع بقطاع الطيران المدنى المصرى خلال الفترة الماضية.

وأضاف أنه يتطلع إلى مزيد من التعاون مع وزارة الطيران من خلال تنفيذ عددا من برامج التعاون المشترك.