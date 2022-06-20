وقال السفير أحمد حافظ المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية إن الاجتماع يهدف إلى التباحث حول قضايا المناخ فى ضوء الرئاسة المصرية المقبلة لمؤتمر الأطراف، فضلاً عن القضايا محل الاهتمام المشترك.

من جانب آخر، التقى وزير الخارجية ⁧مع نظيره التشيكي يان ليبافسكى، حيث ناقشا سُبل دعم العلاقات الثنائية بين البلديّن في شتى المجالات، فضلاً عن القضايا محل الاهتمام المشترك.

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وفي إطار الزيارة، عقد وزير الخارجية لقاء مع وزيرة البيئة والمناخ والتنمية المستدامة بدوقية لوكسمبورج الكبرى جويل ويلفرينج، لبحث التعاون والتنسيق في موضوعات المناخ.