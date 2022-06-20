وزير الخارجية المجري: إمدادات الغاز الطبيعي من روسيا مستقرة ولم تنقطع

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قال وزير الخارجية والتجارة المجري بيتر سيارتو، اليوم الاثنين، إن إمدادات الغاز الطبيعي من روسيا إلى المجر مستقرة ولم تنقطع، مع استمرار تسليم الكميات المتفق عليها وفقًا لاتفاقيات سارية المفعول.

وأشار سيارتو - في تصريحات صحفية -نقلتها صحيفة "بودابست تايمز" المجرية - إلى أن التوترات الخطيرة على الساحة السياسية الدولية هي أحد أسباب اضطراب إمدادات الطاقة في العديد من دول العالم.

وأضاف سيارتو: "مؤخرًا، أحاط الشك وعدم الثقة بقطاع إمدادات الطاقة ليتسبب بشكل مؤسف في أزمات في بعض البلدان والمناطق"، مشيرًا إلى تضاؤل شحنات الغاز الطبيعي الروسي إلى عدة دول خلال الأيام القليلة الماضية.

وتابع وزير الخارجية والتجارة المجري قائلًا: "أود أن أطمئن الجميع أن شحنات الغاز الروسي إلى المجر لم تتعثر، بل هي مستمرة دون انقطاع، ووفقًا لجداول التسليم المنصوص عليها في الاتفاقيات سارية المفعول بين البلدين".

وأوضح سيارتو أن أكبر كميات من الغاز الطبيعي الروسي تصل المجر عبر النمسا وصربيا، مضيفًا أن بين 12 إلى 14 مليون متر مكعب تصل يوميًا عبر النمسا، وبين 10 إلى 16 مليون متر مكعب تصل يوميًا من صربيا، كما أن الشحنات التي تصل المجر عبر كرواتيا وسلوفاكيا مستمرة دون انقطاع.

وأكد سيارتو أن الحكومة المجرية اتخذت قرارًا صحيحًا عندما توصلت خلال الخريف الماضي إلى اتفاق طويل الأمد لشراء الغاز الطبيعي من شركة "غازبروم" الروسية، موضحًا أنه إذا لم تتخذ الحكومة هذا القرار لكانت تعاني حاليًا بشكل كبير