ننشر صور آثار حريق مخزن تغذية ملاصق للجنة ثانوية فى حى غرب أسيوط

تمكنت وحدات الدفاع المدني بمحافظة أسيوط، من السيطرة على حريق، داخل مدرسة الإمام على بن أبى طالب بحى غرب، دون إصابات أو خسائر بشرية، حيث إن المخزن مجاور للجنة امتحانات، ولم يؤثر على سير أعمال امتحانات الثانوية العامة داخل اللجنة، وتحرر محضر بالواقعة وأحيل الي النيابة العامة لمباشرة التحقيق.

وكان ورد إخطار أمنى إلى اللواء دكتور عمر السويفي مساعد وزير الداخلية مدير أمن أسيوط، يفيد وقوع حريق داخل مدرسه الإمام على بن أبى طالب بحى غرب، وعلى الفور انتقلت سيارات الإطفاء إلى موقع الحريق بقياده العميد حسام القرنشاوى والمقدم عمرو عزب من السيطرة على الحريق والانتهاء من مراحل التبريد وتحرر محضر بالواقعة وأحيل الي النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.

وتابع محمد بشير رئيس حى غرب، وهانى محمد نائب رئيس الحى، أعمال الإطفاء، وتبين أن الحريق نشب في مخازن للتغذيه داخل المدرسه وتمكنت وحدات الإطفاء من السيطرة على الحريق دون التأثير على سير الامتحانات بالمدرسه المجاوره .