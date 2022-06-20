مياه أسيوط تتابع التنفيذ الميدانى للوصلات المنزلية لمشروعات الصرف بحياة كريمة

أسيوط- هيثم البدرى

واصلت شركة مياه الشرب والصرف والصحي بأسيوط والوادي الجديد متابعتها لإجراءات تنفيذ الوصلات المنزلية لمشروعات الصرف الصحي الجاري تنفيذها ضمن إنجازات المبادرة الرئاسية تطوير قرى الريف المصري والتي تسعى إلى تحسين خدمات المياه والصرف الصحي على مستوى القرى الريفية المستهدفة، بعدد 7 مراكز بمحافظة أسيوط وهى "منفلوط، صدفا، ساحل سليم، ديروط، الفتح ، أبنوب، أبوتيج".

وشدد اللواء أركان حرب المهندس هشام درة رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب للشركة على مديري عموم المناطق الجاري العمل بها، وأعضاء وحدة متابعة تنفيذ الوصلات المنزلية لمشروعات الصرف الصحي، بضرورة المتابعة الميدانية لتنفيذ الوصلات المنزلية مع أهمية تحفيز المواطنين بفتح ملفات بمراكز خدمة العملاء والفرق المتنقلة لخدمة العملاء واعلامهم أن الشركة تفتح سبل كثيرة للتيسير على المواطنين بكيفية سداد الفاتورة مع إمكانية سدادها من خلال تقسيط قيمة الوصلة المنزلية على فاتورة المياه.

ونوه رئيس الشركة على أهمية تكاتف كافة الجهود لتحقيق العائد الخدمى والمردود الإيجابي المنشود من المبادرة الرئاسية والسعي بجدية لتوسيع المجال الخدمي بالصرف الصحي على مستوى محافظة أسيوط.



مياه أسيوط تتابع التنفيذ الميداني للوصلات المنزلية (1)



مياه أسيوط تتابع التنفيذ الميداني للوصلات المنزلية (2)



مياه أسيوط تتابع التنفيذ الميداني للوصلات المنزلية (3)



مياه أسيوط تتابع التنفيذ الميداني للوصلات المنزلية (4)



مياه أسيوط تتابع التنفيذ الميداني للوصلات المنزلية (5)



مياه أسيوط تتابع التنفيذ الميداني للوصلات المنزلية (6)



مياه أسيوط تتابع التنفيذ الميداني للوصلات المنزلية (7)



مياه أسيوط تتابع التنفيذ الميداني للوصلات المنزلية (8)



مياه أسيوط تتابع التنفيذ الميداني للوصلات المنزلية (9)



مياه أسيوط تتابع التنفيذ الميداني للوصلات المنزلية (10)



مياه أسيوط تتابع التنفيذ الميداني للوصلات المنزلية (11)